Цены на индивидуальное жилье в Беларуси будут снижаться

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость индивидуальных жилых домов будет снижаться с переходом на серийное строительство. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы делаем упор на индивидуальное жилищное строительство. Диапазон цен показывает, что в готовом исполнении стоимость 1 кв.м составляет около $400 в эквиваленте. Речь идет о домах в индивидуальном исполнении. Когда будем переходить на серию (серийное строительство. - Прим. БЕЛТА), будем снижать эту цену, чтобы сделать эти дома максимально доступными для населения", - сказал Владимир Кухарев.
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