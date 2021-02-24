Цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем у соседей - Петришенко

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в соседних странах, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия COVID-19 очень четко и однозначно показала особую важность наличия в стране собственной развитой фармацевтической промышленности. Именно благодаря отечественному фармпрому удалось избежать неуправляемого ажиотажа на лекарственном рынке, не допустить дефицита наиболее востребованных препаратов", - отметил Игорь Петришенко.

Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на некоторые чувствительные проблемы. В частности, он обозначил ценовую ситуацию. По-прежнему, по словам заместителя премьер-министра, здесь наибольшую остроту создают негосударственные поставщики и аптечные сети, которые исходят исключительно из понятий сверхприбыли. Курирующему данные вопросы заместителю министра здравоохранения и руководителю "Белфармации" он поручил привести все к цивилизованным формам работы, отвечающим интересам государства и потребностям населения.

"Цены на лекарства в Беларуси не могут быть выше, а ассортимент хуже, чем в соседних странах. Все инструменты и рычаги у вас для этого есть", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Среди других проблем он назвал сокращение доли зарегистрированных лекарственных препаратов на внутреннем рынке и недостаточно эффективную работу отечественных фармпроизводителей. "Нет прорывных инвестиционных проектов, портфеля новых маржинальных препаратов, с которыми можно выходить на внешние рынки, - отметил вице-премьер. - Необходима полная мобилизация всех сил, задействование резервов, обеспечивающих безусловное выполнение поручения главы государства на текущую пятилетку по увеличению объема (в ценовом выражении) белорусских лекарств на внутреннем рынке до 70-75% при доле экспорта не менее 50%".-0-