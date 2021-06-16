Цены на лекарственные препараты проверили специалисты КГК в аптеках Могилевской области

16 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Цены на лекарственные препараты проконтролировали специалисты Комитета государственного контроля Могилевской области. Мониторингу подверглись около 200 аптек региона, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

"Комитет госконтроля Могилевской области во взаимодействии с иными государственными органами продолжает мониторинг цен на лекарственные препараты в регионе. В целом контрольными мероприятиями охвачено почти 200 аптек", - подчеркнули в Комитете.

В некоторых аптеках были пресечены случаи необоснованного завышения цен, а также нарушения лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств.

"По материалам контролеров в июне решением Минздрава была приостановлена деятельность шести аптек одной из частных аптечных сетей Бобруйска", - отметили в КГК Могилевской области.

Работа по пресечению необоснованного роста цен продолжается. Жители Могилевской области могут оказать содействие в выявлении случаев дефицита или значительного роста цен на лекарственные препараты. Для этого необходимо направить Комитету госконтроля свои сообщения с приложением копий кассовых чеков по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.-0-