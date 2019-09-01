1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на некоторые марки сигарет изменяются в Беларуси с 1 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Среди сигарет ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" на 5 копеек дорожают некоторые виды Pall Mall (Nano Blue, Nano Silver, Nanokings Blue, Nanokings Silver, Superslims Azure, Superslims Violet).

Ввозимые компанией "Беларусьторг" сигареты Sobranie Blacks дешевеют на 57 копеек. Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet дорожают на 5 копеек, некоторые виды Davidoff (Blue, Classic, Classic Slims, Gold, Gold Slims) - на 10 копеек.

ООО "Табак-Инвест" и СЗАО "Энерго-Оил" не повышают цены на сигареты.

Кроме того, на рынок будут выведены некоторые новые виды сигарет.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-