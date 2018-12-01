Цены на услуги сельских бань будут регулировать облисполкомы

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на услуги сельских бань будут регулироваться облисполкомами. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №818 от 14 ноября 2018 года, которое вступило в силу, сообщает БЕЛТА.

Услуги бань общего пользования и душевых, расположенных в сельской местности, будут включены в перечень социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются облисполкомами.

Принятие постановления будет способствовать обеспечению населения, проживающего в сельской местности, качественными услугами бань и душевых по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на финансирование (субсидирование) деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих банные услуги.-0-