Цены на услуги сельских бань будут регулировать облисполкомы и Мингорисполком

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на услуги сельских бань будут регулироваться облисполкомами и Минским городским исполнительным комитетом. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №818 от 14 ноября 2018 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Услуги бань общего пользования и душевых, расположенных в сельской местности, будут включены в перечень социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются облисполкомами и Мингорисполкомом.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили, что принятие постановления будет способствовать обеспечению населения, проживающего в сельской местности, качественными услугами бань и душевых по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на финансирование деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих банные услуги.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.-0