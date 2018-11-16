Цены на услуги сельских бань будут регулировать облисполкомы и Мингорисполком

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на услуги сельских бань будут регулироваться облисполкомами и Минским городским исполнительным комитетом. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №818 от 14 ноября 2018 года, которое официально опубликовано на
Услуги бань общего пользования и душевых, расположенных в сельской местности, будут включены в перечень социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются облисполкомами и Мингорисполкомом.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили, что принятие постановления будет способствовать обеспечению населения, проживающего в сельской местности, качественными услугами бань и душевых по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на финансирование деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих банные услуги.
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.-0
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