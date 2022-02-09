Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 9 февраля 2022
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:42 Ивановский: белорусско-российское учение должно сыграть стабилизирующую роль в регионе Общество
19:36 Давыдько: Беларуси и России война не нужна в отличие от украинских властей Общество
19:23 Дело о допинге-тесте российской фигуристки может быть рассмотрено завтра Спорт
19:08 Цены поставили на место: стоимость овощей и плодов взяли под жесткий контроль Общество
18:47 Школа молодого китаеведа - 2022 посвящена 30-летию белорусско-китайских отношений Общество
18:45 Датчане сенсационно победили хоккеистов Чехии на олимпийском турнире Спорт
18:34 Минздрав: сертификат о вакцинации с QR-кодом не заменит ПЦР для въезда в некоторые страны Общество
18:32 Захарова настоятельно рекомендовала всем посмотреть интервью Президента Беларуси Соловьеву, и обязательно целиком Президент
18:23 Позвонил в милицию и оскорблял Президента: гомельчанина приговорили к году колонии Происшествия
18:22 "Антон и в детстве был феноменальным": близкие Смольского о том, почему всегда в него верили Спорт
18:18 Посольство Беларуси в Украине отреагировало на замену белорусского флага у горсовета Днепра Общество
18:16 "БелЭкспо" и московский "Экспоцентр" подписали соглашение о сотрудничестве Общество
18:13 МНС: число организаций с риском выплаты зарплаты в конвертах сократилось более чем в 2 раза Экономика
18:11 Крупко: расходы на оплату ЖКУ составляют около 5% семейного дохода жителей Гомельской области Регионы
18:08 Благодаря видеокамерам в Гомельской области раскрыли 515 преступлений в 2021 году Регионы
18:04 Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве Президент
18:00 Житель Лиды подыскивал для своей знакомой клиентов для занятия проституцией Происшествия
17:56 Число погибших на Мадагаскаре из-за циклона "Батсираи" превысило 100 В мире
17:56 Заявки на конкурс на лучший символ Года исторической памяти принимаются до 24 февраля Общество
17:52 Сборная Германии вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр Спорт
17:50 Солигорчанин перевел Br5 тыс. предоплаты за несуществующий автомобиль Происшествия
17:48 Пострадавшие от противоправных действий медики могут рассчитывать на помощь Фонда защиты работников здравоохранения Общество
17:41 В Гомельской области замедлился рост заболеваемости COVID-19 среди взрослых Регионы
17:37 Единую виртуальную площадку для обмена молодежными проектами создадут в Витебской области Регионы
17:36 Немецкие саночники выиграли третье олимпийское золото Пекина-2022 Спорт
17:31 Шастайло рассказал об обеспечении в Гомельской области правопорядка во время референдума Регионы
17:28 Борисовчанин в квартире выращивал коноплю Происшествия
17:23 Тетерина: белорусский волейбол заметно прогрессирует Спорт
17:16 Переходные положения техрегламента ЕАЭС на подвижной состав метрополитена будут действовать до 2027 года Экономика
17:10 Продукцию "Спартака" в 2021 году попробовали в четырех новых странах Регионы
Все новости
Все новости
Общество
09 февраля 2022, 19:08

Цены поставили на место: стоимость овощей и плодов взяли под жесткий контроль

Фото из архива
Фото из архива

Еще в прошлом году ценник на отдельные продукты заметно вырос. Тот же картофель за последние месяцы стал дороже едва ли не в два раза. Прошлись по нескольким торговым точкам, посмотрели стоимость плодоовощной продукции и узнали, с чем может быть связан рост цен.

На рынке не дешевле

Отправляемся в крупный гипермаркет на окраине столицы. Разнообразие плодоовощной продукции впечатляет. Есть все: от картошки и свеклы до зелени. Самая дешевая белорусская капуста обойдется минимум в 1,68 рубля (и это очень хорошая цена) за килограмм. За такое же количество отечественного лука попросят 1,55 рубля. Белорусских томатов не нашлось, а стоимость импортных - не меньше 6,5 рубля за кило. В небольшом сетевом магазине ситуация примерно такая же. За кило картофеля здесь просят 1,38 рубля. А вот отечественная белокочанная капуста дороже, чем в гипермаркете, почти в два раза. За килограмм придется выложить 2,99 рубля.

Практически все покупатели отмечают: цифры в чеках заметно растут. И в первую очередь на популярные продукты. Как рассказывает покупательница Елена, продуктовая корзина ощутимо подорожала где-то в сентябре:

- Хотя мне казалось, что должно быть наоборот, ведь в разгаре уборка урожая. Сезонные овощи-фрукты всегда дешевле. Стала ли я экономить? В какой-то степени да. Иногда ведь можно обойтись без определенного продукта или меньшим его количеством.

Еще один посетитель гипермаркета Андрей Маркевич отмечает:

- Крупы, овощи, масло росли в цене всегда. Но не так заметно, как в последнее время. Инфляция в Беларуси в прошлом году была почти в 10%, но у меня создается впечатление, что цены все же ее опережают.

Чтобы сэкономить, белорусы стали чаще заглядывать на рынки. Впрочем, и там цены выросли. Хотя некоторые продукты можно купить дешевле. Так, в минувшее воскресенье минимальная цена за кило картофеля из Брестской области была 1,29. В среднем ценник на бульбу - 1,5 рубля. Что касается капусты, то лишь в одном месте удалось найти ее по 1,7 рубля за кило. Покупателей, впрочем, хватает.

- Цены практически как в магазине, - констатирует посетитель рынка Алексей. - Но иногда можно найти очень выгодные предложения. Например, в начале зимы брал крупный картофель по рублю за кило. Но это оптом. Помидоры, лук, морковь можно взять процентов на 10 дешевле, чем в магазине. Ценник на остальные продукты схожий.

Пандемия ни при чем

Между тем в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отмечают: рост цен на продукты не исключительно белорусский вопрос. Мировые цены на продовольствие все еще превышают 20%. А в прошлом году они и вовсе держались на уровне 30%.

- Мы видим по группе плодоовощной продукции, то есть по так называемому борщевому набору, что у нас индекс цен практически в два раза превысил общий уровень инфляции в стране. Если вообще инфляция чуть меньше 10%, то плодоовощная продукция в целом по 2021 году выросла почти на 18%, - отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Как этот рост выглядит на ценниках? Возьмем за пример особо дорогой сердцу белорусов корнеплод - картофель. Если в декабре 2020-го, по данным Белстата, он стоил в среднем по стране 0,82 рубля за килограмм, то спустя год подорожал на 55 копеек! Связан ли рост цены на картофель и мировых - на продовольствие, спросили у главы крестьянского фермерского хозяйства "Диана" Шкловского района Могилевщины Владимира Малиновского.

- Скорее это связано с погодой. Прошлый год в Беларуси выдался экстремально жарким. Практически во всех регионах было недостаточно влаги. Для картофеля критический месяц - июль, когда идет наиболее активный рост корнеплода, и если влаги достаточно, то он растет хорошо. В этот раз ее не хватило: в нашей зоне дожди начались только в августе, - говорит Владимир Малиновский.

Пришлось даже скорректировать сроки уборки урожая. Обычно картофель начинают заготавливать в середине августа.

- Из-за дождей решили начать уборочную немного позже. Впрочем, это не очень помогло: в целом на 15-20% конечные цифры смогли подтянуть, но прошлогодний урожай все равно получился одним из самых низких за последнее десятилетие. Всего 307 ц/га, или в общей сложности 38 тыс. т. Для сравнения, в 2019 году урожайность составила 622 ц/га, - уточняет фермер.

Также, по словам руководителя хозяйства, урожай критически зависит от выполнения всех технологических этапов выращивания корнеплода. Важно вовремя вносить удобрения, не допускать зарастания сорняками. Этим, к сожалению, может похвастаться не каждый заготовитель.

- В этом году при удачном урожае, думаю, все скорректируется. Пандемийные факторы в данном случае ни при чем, - считает Владимир Малиновский.

"Заморожено" с рентабельностью

Рост цен констатирует и Федерация профсоюзов Беларуси. Его специалисты каждый месяц проводят серию общественных мониторингов цен на различные виды продукции в 274 торговых точках по всей стране. Стоимость анализируют по 89 товарным позициям. Отмечено: в январе нынешнего года по сравнению с декабрем 2021-го увеличилась стоимость ряда продуктов. В том числе и традиционных для Беларуси овощей. Капуста прибавила в цене на 21,8%, свекла - 13,1%, картофель - 7,9%, морковь - 9,2%.

В пресс-службе ФПБ отметили, что организация неоднократно поднимала перед правительством проблему ценовой доступности продуктов. И, в частности, белорусских овощей. В очередной раз этот вопрос рассматривался на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам 21 января. В итоге было принято постановление от 24.01.2022 № 36 "О регулировании цен на плодовоовощную продукцию". Документом установлен предельный уровень отпускных и розничных цен на эти товары. Такая мера позволит обеспечить для людей ценовую доступность необходимых в ежедневном рационе овощей.

- Наши предложения услышаны правительством. С января по май текущего года ограничены предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен на отдельные виды овощей: картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и другие. Тема очень актуальна, особенно в зимне-весенний период, так как именно в это время фиксируется максимальный рост. Не раз мы предлагали и другие механизмы, которые позволили бы сохранять стабильную ценовую ситуацию на эту группу товаров. Это и совершенствование порядка обеспечения товарного рынка плодоовощной продукцией, в том числе путем изменения подходов к формированию стабилизационных фондов, заключения долгосрочных контрактов между производителями и продавцами, - прокомментировал заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков.

Фактически правительство зафиксировало цены на уровне тех, что сложились на 1 января. В стоимость плодоовощной продукции заложили в том числе затраты на хранение и рентабельность. Так что сельхозорганизации и фермеры не останутся в минусе.

- Заложена рентабельность производителя сельхозпродукции до 20% и держателей стабилизационных фондов - до 10%, что не ухудшит условия их работы, более того, многие работают даже с меньшей в разы рентабельностью. В этой цене заложены в том числе и расходы, которые будут понесены в последующие месяцы, - так называемые нормы естественной убыли по каждому виду плодоовощной продукции, ведь в каждом месяце она своя в зависимости от климатических условий и так далее. Здесь мы тоже предусмотрели возможность компенсации этих норм естественной убыли для производителя и держателей стабилизационных фондов. Что касается розничных цен, то они получены расчетным путем от отпускной цены, которая будет зафиксирована, плюс 30% торговой надбавки. Таким образом, у нас будут фиксироваться и отпускные цены, и розничные, - пояснил Андрей Картун.

Главную задачу относительно цен на плодоовощную продукцию МАРТ видит в том, чтобы зафиксировать их и не допустить спекулятивного роста.

- Понятно, что если в соседних странах традиционно зимой темпы роста цен на такие виды плодоовощной продукции ускоряются и фактически всегда дифференциация цен у нас начинает увеличиваться, то наши производители начинают этим пользоваться и либо подкручивают цены на внутреннем рынке, либо начинают активно экспортировать. Так может образоваться либо нехватка предложения, либо цена вырастет в соответствии с близлежащими странами, а это недопустимо. Поэтому правительство и пошло на такой шаг, - добавил замминистра.

Он уверен: во время работы постановления белорусы почувствуют, что значительного колебания цен на определенные виды овощей больше нет. Кстати, как составлялся этот список?

- Мы включили в него овощи, которые хорошо хранятся. Например, помидоры или огурцы не обладают особой лежкостью, поэтому мы их не ограничиваем жесткой ценой, да и сейчас белорусских огурцов и помидоров на прилавках практически нет - в основном импортируемые, поэтому здесь, конечно, цену какую-то установить будет тяжело.

Беларусь вводит запрет на экспорт некоторых овощей. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров №70 от 4 февраля. В частности, речь идет о луке, капусте белокочанной и яблоках. При этом страна происхождения не имеет значения.

Если вы заметили необоснованно завышенные цены, можете об этом сообщить на сайт Федерации профсоюзов Беларуси. Для этого отсканируйте QR-код и заполните предложенную форму. Сообщить можно о высоких ценах не только на продукты, но и на лекарства.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней"

Фото из архива-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
продукты питания торговля цены
Новости рубрики Общество
Фото из архива Ивановский: белорусско-российское учение должно сыграть стабилизирующую роль в регионе
Геннадий Давыдько. Фото из архива Давыдько: Беларуси и России война не нужна в отличие от украинских властей
Фото из архива Школа молодого китаеведа - 2022 посвящена 30-летию белорусско-китайских отношений
Фото из архива Минздрав: сертификат о вакцинации с QR-кодом не заменит ПЦР для въезда в некоторые страны
Фото из архива Посольство Беларуси в Украине отреагировало на замену белорусского флага у горсовета Днепра
Фото из архива "БелЭкспо" и московский "Экспоцентр" подписали соглашение о сотрудничестве
Главное
Во время заседания Лукашенко: положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве
Кочанова курсанткам университета МЧС: надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока
Минздрав: сертификат о вакцинации с QR-кодом не заменит ПЦР для въезда в некоторые страны
Топ-новости
Цены поставили на место: стоимость овощей и плодов взяли под жесткий контроль
Захарова настоятельно рекомендовала всем посмотреть интервью Президента Беларуси Соловьеву, и обязательно целиком
"Антон и в детстве был феноменальным": близкие Смольского о том, почему всегда в него верили
МИД: Беларусь приветствует любые конструктивные предложения, направленные на снижение напряженности в мире
Давыдько: Беларуси и России война не нужна в отличие от украинских властей
Заявки на конкурс на лучший символ Года исторической памяти принимаются до 24 февраля
ЦИК: на участках для голосования будет организовано дежурство волонтеров
Болбатовский: мы создали все необходимые условия для эффективной работы наших здравниц в пандемию
Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице 10 февраля
Почти 87 тыс.кв.м арендного жилья будет построено в Беларуси в 2022 году
Грызлов: количество участников "Союзной решимости" соответствует Венскому документу
Минприроды о заборе из колючей проволоки на границе: барьеры на природоохранных территориях недопустимы
Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле
Беларусь и Вьетнам договорились наращивать контакты на высшем и высоком уровнях
Форма белорусских олимпийцев на открытии Игр попала в топ-15 мировых изданий
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.