Цены поставили на место: стоимость овощей и плодов взяли под жесткий контроль

Еще в прошлом году ценник на отдельные продукты заметно вырос. Тот же картофель за последние месяцы стал дороже едва ли не в два раза. Прошлись по нескольким торговым точкам, посмотрели стоимость плодоовощной продукции и узнали, с чем может быть связан рост цен.

На рынке не дешевле

Отправляемся в крупный гипермаркет на окраине столицы. Разнообразие плодоовощной продукции впечатляет. Есть все: от картошки и свеклы до зелени. Самая дешевая белорусская капуста обойдется минимум в 1,68 рубля (и это очень хорошая цена) за килограмм. За такое же количество отечественного лука попросят 1,55 рубля. Белорусских томатов не нашлось, а стоимость импортных - не меньше 6,5 рубля за кило. В небольшом сетевом магазине ситуация примерно такая же. За кило картофеля здесь просят 1,38 рубля. А вот отечественная белокочанная капуста дороже, чем в гипермаркете, почти в два раза. За килограмм придется выложить 2,99 рубля.

Практически все покупатели отмечают: цифры в чеках заметно растут. И в первую очередь на популярные продукты. Как рассказывает покупательница Елена, продуктовая корзина ощутимо подорожала где-то в сентябре:

- Хотя мне казалось, что должно быть наоборот, ведь в разгаре уборка урожая. Сезонные овощи-фрукты всегда дешевле. Стала ли я экономить? В какой-то степени да. Иногда ведь можно обойтись без определенного продукта или меньшим его количеством.

Еще один посетитель гипермаркета Андрей Маркевич отмечает:

- Крупы, овощи, масло росли в цене всегда. Но не так заметно, как в последнее время. Инфляция в Беларуси в прошлом году была почти в 10%, но у меня создается впечатление, что цены все же ее опережают.

Чтобы сэкономить, белорусы стали чаще заглядывать на рынки. Впрочем, и там цены выросли. Хотя некоторые продукты можно купить дешевле. Так, в минувшее воскресенье минимальная цена за кило картофеля из Брестской области была 1,29. В среднем ценник на бульбу - 1,5 рубля. Что касается капусты, то лишь в одном месте удалось найти ее по 1,7 рубля за кило. Покупателей, впрочем, хватает.

- Цены практически как в магазине, - констатирует посетитель рынка Алексей. - Но иногда можно найти очень выгодные предложения. Например, в начале зимы брал крупный картофель по рублю за кило. Но это оптом. Помидоры, лук, морковь можно взять процентов на 10 дешевле, чем в магазине. Ценник на остальные продукты схожий.

Пандемия ни при чем

Между тем в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отмечают: рост цен на продукты не исключительно белорусский вопрос. Мировые цены на продовольствие все еще превышают 20%. А в прошлом году они и вовсе держались на уровне 30%.

- Мы видим по группе плодоовощной продукции, то есть по так называемому борщевому набору, что у нас индекс цен практически в два раза превысил общий уровень инфляции в стране. Если вообще инфляция чуть меньше 10%, то плодоовощная продукция в целом по 2021 году выросла почти на 18%, - отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

Как этот рост выглядит на ценниках? Возьмем за пример особо дорогой сердцу белорусов корнеплод - картофель. Если в декабре 2020-го, по данным Белстата, он стоил в среднем по стране 0,82 рубля за килограмм, то спустя год подорожал на 55 копеек! Связан ли рост цены на картофель и мировых - на продовольствие, спросили у главы крестьянского фермерского хозяйства "Диана" Шкловского района Могилевщины Владимира Малиновского.

- Скорее это связано с погодой. Прошлый год в Беларуси выдался экстремально жарким. Практически во всех регионах было недостаточно влаги. Для картофеля критический месяц - июль, когда идет наиболее активный рост корнеплода, и если влаги достаточно, то он растет хорошо. В этот раз ее не хватило: в нашей зоне дожди начались только в августе, - говорит Владимир Малиновский.

Пришлось даже скорректировать сроки уборки урожая. Обычно картофель начинают заготавливать в середине августа.

- Из-за дождей решили начать уборочную немного позже. Впрочем, это не очень помогло: в целом на 15-20% конечные цифры смогли подтянуть, но прошлогодний урожай все равно получился одним из самых низких за последнее десятилетие. Всего 307 ц/га, или в общей сложности 38 тыс. т. Для сравнения, в 2019 году урожайность составила 622 ц/га, - уточняет фермер.

Также, по словам руководителя хозяйства, урожай критически зависит от выполнения всех технологических этапов выращивания корнеплода. Важно вовремя вносить удобрения, не допускать зарастания сорняками. Этим, к сожалению, может похвастаться не каждый заготовитель.

- В этом году при удачном урожае, думаю, все скорректируется. Пандемийные факторы в данном случае ни при чем, - считает Владимир Малиновский.

"Заморожено" с рентабельностью

Рост цен констатирует и Федерация профсоюзов Беларуси. Его специалисты каждый месяц проводят серию общественных мониторингов цен на различные виды продукции в 274 торговых точках по всей стране. Стоимость анализируют по 89 товарным позициям. Отмечено: в январе нынешнего года по сравнению с декабрем 2021-го увеличилась стоимость ряда продуктов. В том числе и традиционных для Беларуси овощей. Капуста прибавила в цене на 21,8%, свекла - 13,1%, картофель - 7,9%, морковь - 9,2%.

В пресс-службе ФПБ отметили, что организация неоднократно поднимала перед правительством проблему ценовой доступности продуктов. И, в частности, белорусских овощей. В очередной раз этот вопрос рассматривался на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам 21 января. В итоге было принято постановление от 24.01.2022 № 36 "О регулировании цен на плодовоовощную продукцию". Документом установлен предельный уровень отпускных и розничных цен на эти товары. Такая мера позволит обеспечить для людей ценовую доступность необходимых в ежедневном рационе овощей.

- Наши предложения услышаны правительством. С января по май текущего года ограничены предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен на отдельные виды овощей: картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и другие. Тема очень актуальна, особенно в зимне-весенний период, так как именно в это время фиксируется максимальный рост. Не раз мы предлагали и другие механизмы, которые позволили бы сохранять стабильную ценовую ситуацию на эту группу товаров. Это и совершенствование порядка обеспечения товарного рынка плодоовощной продукцией, в том числе путем изменения подходов к формированию стабилизационных фондов, заключения долгосрочных контрактов между производителями и продавцами, - прокомментировал заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков.

Фактически правительство зафиксировало цены на уровне тех, что сложились на 1 января. В стоимость плодоовощной продукции заложили в том числе затраты на хранение и рентабельность. Так что сельхозорганизации и фермеры не останутся в минусе.

- Заложена рентабельность производителя сельхозпродукции до 20% и держателей стабилизационных фондов - до 10%, что не ухудшит условия их работы, более того, многие работают даже с меньшей в разы рентабельностью. В этой цене заложены в том числе и расходы, которые будут понесены в последующие месяцы, - так называемые нормы естественной убыли по каждому виду плодоовощной продукции, ведь в каждом месяце она своя в зависимости от климатических условий и так далее. Здесь мы тоже предусмотрели возможность компенсации этих норм естественной убыли для производителя и держателей стабилизационных фондов. Что касается розничных цен, то они получены расчетным путем от отпускной цены, которая будет зафиксирована, плюс 30% торговой надбавки. Таким образом, у нас будут фиксироваться и отпускные цены, и розничные, - пояснил Андрей Картун.

Главную задачу относительно цен на плодоовощную продукцию МАРТ видит в том, чтобы зафиксировать их и не допустить спекулятивного роста.

- Понятно, что если в соседних странах традиционно зимой темпы роста цен на такие виды плодоовощной продукции ускоряются и фактически всегда дифференциация цен у нас начинает увеличиваться, то наши производители начинают этим пользоваться и либо подкручивают цены на внутреннем рынке, либо начинают активно экспортировать. Так может образоваться либо нехватка предложения, либо цена вырастет в соответствии с близлежащими странами, а это недопустимо. Поэтому правительство и пошло на такой шаг, - добавил замминистра.

Он уверен: во время работы постановления белорусы почувствуют, что значительного колебания цен на определенные виды овощей больше нет. Кстати, как составлялся этот список?

- Мы включили в него овощи, которые хорошо хранятся. Например, помидоры или огурцы не обладают особой лежкостью, поэтому мы их не ограничиваем жесткой ценой, да и сейчас белорусских огурцов и помидоров на прилавках практически нет - в основном импортируемые, поэтому здесь, конечно, цену какую-то установить будет тяжело.

Беларусь вводит запрет на экспорт некоторых овощей. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров №70 от 4 февраля. В частности, речь идет о луке, капусте белокочанной и яблоках. При этом страна происхождения не имеет значения.

Если вы заметили необоснованно завышенные цены, можете об этом сообщить на сайт Федерации профсоюзов Беларуси. Для этого отсканируйте QR-код и заполните предложенную форму. Сообщить можно о высоких ценах не только на продукты, но и на лекарства.

Александр НОВОХРОСТ,

газета "7 Дней"

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