Церемония гашения конверта "Подвиг пограничников в начале ВОВ" состоялась в Институте погранслужбы

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Институте пограничной службы состоялась церемония гашения специальным памятным штемпелем художественного маркированного конверта "Подвиг пограничников в начале Великой Отечественной войны". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В мероприятии приняли участие председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо и министр связи и информатизации Константин Шульган. Сегодняшняя церемония - очередная в целой серии мероприятий, приуроченных к 80-летию подвига пограничников в начальный период Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Первыми в неравный бой с фашистами вступили воины-пограничники. Из 19,6 тыс. воинов в зеленых фуражках, вставших на пути фашистов на западных рубежах СССР, в первые дни войны погибли более 16 тыс. Ни одна из атакованных застав не отошла без приказа. За мужество и героизм, проявленные в первых боях Великой Отечественной войны, 826 пограничников были награждены орденами и медалями СССР. 11 защитников рубежей были удостоены звания Героя Советского Союза, из них 5 человек - посмертно.

"Мы хотим, чтобы все жители нашей страны помнили о той трагедии, которая случилась 22 июня 1941 года, и знали о том героизме, который проявили воины в зеленых фуражках в первых боях Великой Отечественной войны", - отметил в своем выступлении Анатолий Лаппо.

Почтовый проект, состоящий из художественного маркированного конверта и специального памятного штемпеля, подготовлен Министерством связи и информатизации и республиканским унитарным предприятием почтовой связи "Белпочта" в тесном взаимодействии с Государственным пограничным комитетом.

На конверте изображен фрагмент расположенного в Гродно мемориального ансамбля "Погибшим, но непобежденным воинам Белорусского пограничного округа" и контур Холмских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Тираж специальной партии, которая будет использоваться для пересылки простых писем в пределах Беларуси, составила 25 тыс. экземпляров. Уже сегодня конверт будет доступен в почтовых отделениях.-0-