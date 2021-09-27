Церемония гашения конверта с маркой к 30-летию СНГ прошла в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония гашения конверта с оригинальной маркой "30-летие образования Содружества Независимых Государств" прошла в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
14 сентября Министерство связи и информатизации выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой "30-летие образования Содружества Независимых Государств". Сегодня прошло гашение конверта специальным штемпелем. В основе спецштемпеля - эмблема СНГ. Дизайн - Светланы Цырулик. Тираж конверта 20 тыс. Проект подготовлен в сотрудничестве с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств.
Соглашение о создании СНГ и Алма-Атинская декларация подписаны в декабре 1991 года. За 30 лет развития Содружество состоялось как универсальная, не имеющая аналогов региональная межгосударственная организация. СНГ содействовало разрешению сложнейших проблем, возникших после распада СССР, способствовало развитию между государствами-участниками равноправного политического диалога, построению на новой основе механизма торгово-экономического взаимодействия, гуманитарного партнерства, сотрудничества в сфере обеспечения безопасности.-0-
Фото Рамиля Насибулина