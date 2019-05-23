Церемония гашения памятного конверта к Году образования Беларуси в Китае состоялась в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония гашения памятного почтового конверта, посвященного Году образования Беларуси в Китае, прошла сегодня в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА. В церемонии приняли участие министр образования Беларуси Игорь Карпенко, заместитель министра образования КНР Тянь Сюэцзюнь, генеральный директор "Белпочты" Владимир Матусевич.

Художественный маркированный конверт с литерной маркой "Н" подготовило РУП "Белпочта" в сотрудничестве с Министерством образования Беларуси и Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень". Номинал марки соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно неприоритетной. Дизайн конверта Елены Медведь. Тираж 50 тыс.

"Уверен, сегодняшнее гашение конверта оставит ценное воспоминание для всех участников Года образования Беларуси в Китае. Я также искренне надеюсь, что благодаря совместным усилиям министерств образования и различных кругов общественности двух стран мы сможем вложить в этот конверт длинный список результатов плодотворной работы и повысить уровень двустороннего сотрудничества в области образования между Китаем и Беларусью", - сказал Тянь Сюэцзюнь.

Решением белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству 2019-й объявлен Годом образования Беларуси в Китае. Он направлен на налаживание прямых контактов между университетами двух стран, дальнейшее развитие сотрудничества в области образования и научных исследований, создание центров изучения Беларуси и введение специальности "белорусский язык" в высших учебных заведениях Китая, содействие академической мобильности, укрепление взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран.-0-

Фото "Белпочты"