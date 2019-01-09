Церемония открытия Года образования Беларуси в Китае пройдет 11 января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства образования во главе с министром Игорем Карпенко 8-12 января находится в КНР для участия в церемонии открытия Года образования Беларуси в Китае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Беларусь придает особое значение укреплению и развитию отношений с Китаем. Благодаря общим усилиям лидеров наших государств белорусско-китайское сотрудничество динамично развивается и поднимается на новый уровень, укрепляется взаимодоверие, расширяется взаимодействие во всех областях. Сфера образования является тем фундаментом, который служит развитию контактов и повышению уровня доверия государств друг к другу, обеспечивает интеллектуальное, культурное и языковое сближение между нашими народами. Без сотрудничества в сфере образования сложно представить развитие полноценных отношений в экономике, политике и других областях", - отметили в пресс-службе.

Программа визита белорусской делегации, в которую вошли ректоры ведущих вузов страны, включает научную конференцию "Вопросы и перспективы развития белорусско-китайских отношений в сфере образования" с участием ректоров китайских университетов, встречу с заместителем министра образования Китая Тянь Сюэцзюнем и вице-губернатором провинции Ляонин Ли Цзинькэ, церемонию подписания соглашений о сотрудничестве между учреждениями высшего образования двух стран, посещение центра изучения Беларуси при Даляньском политехническом университете, а также церемонию вручения наград людям, внесшим значительный вклад в развитие белорусско-китайского образовательного сотрудничества. Кроме того, запланирована встреча с белорусскими студентами Даляньского политехнического университета в Центре изучения Беларуси, концерт творческих коллективов двух стран. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко проведет брифинг для китайских средств массовой информации.-0-