Церемония подписания документов о передаче Беларуси 500 тыс. доз вакцины Sinopharm состоялась в Минздраве

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония подписания документов о передаче 500 тыс. доз вакцины Sinopharm состоялась сегодня в Министерстве здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подписи под документами поставили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн.

Утром 5 сентября в Беларусь прилетел борт из Пекина: в нем находилось 1,5 млн доз вакцины против COVID-19 Sinopharm. Беларусь получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 млн доз был закуплен по контракту. По словам министра, китайская вакцина поступит в регионы уже через 2-3 дня.

Дмитрий Пиневич подчеркнул глубину сотрудничества двух стран и напомнил, что с момента начала пандемии Беларусь стала первой страной, которая отправила гуманитарный груз в Китай для помощи в борьбе с пандемий. "Первый груз был отправлен 30 января, а второй - 6 февраля. А когда уже мы столкнулись с пандемий, КНР также оказала широкомасштабную помощь нам, - сказал он. - Мы сотрудничаем с 20 провинциями Китая, опыт этой страны широко использован в отечественной практике. Наша страна уже получала двумя траншами 400 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи".

По словам посла Китая в Беларуси, "третья партия вакцины - конкретный шаг по реализации договоренностей между главами двух стран". По его словам, это демонстрирует высокий уровень отношений между государствами, глубокую дружбу между народами. "С начала вспышки COVID-19 наше сотрудничество идет содержательно, плодотворно и тесно. Китай и в дальнейшем будет развивать плодотворное сотрудничество с Беларусью по борьбе с коронавирусом", - сказал он.

Се Сяоюн отметил, что в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сейчас работает предприятие, которое планирует производить эффективные препараты китайской традиционной медицины. Там реализуется проект по разработке средства для эффективного лечения коронавируса, скоро начнутся клинически испытания.

По словам главного врача Республиканского центра организации медреагирования Минздрава Дмитрия Альховика, борт с китайской вакциной приземлился в Беларуси на 12 часов позже запланированного времени. "Главное, что ходовая цепь не была нарушена, так как вакцина хранится в специальной упаковке, - подчеркнул он. - Ящики также оборудованы покрытием и на них есть температурные датчики. Прямо сейчас вакцина находится на складах и проходит контроль качества".-0-