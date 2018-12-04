Церемония прощания с Александром Абрамовичем пройдет в концертном зале "Минск"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с заместителем председателя Совета Республики третьего созыва Александром Абрамовичем пройдет сегодня с 11.00 до 13.00 в концертном зале "Минск", сообщает БЕЛТА.

Александр Михайлович Абрамович родился 10 апреля 1944 года в деревне Заболотье Несвижского района Минской области. В 1964 году окончил Новогрудский сельскохозяйственный техникум, в 1973-м - Белорусский государственный университет. В 1973-1987 годах был сотрудником Института философии и права АН БССР. В 1988-1991 годах занимал должность заведующего кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета БГУ. В 1991-1992 годах Александр Абрамович был членом Комитета конституционного надзора СССР, а в 1992-1994-х возглавлял Центральную комиссию по выборам и референдумам Беларуси. В течение восьми лет, с 1996 по 2004 год, он работал на посту заместителя главы Администрации Президента по юридическим вопросам. В 2004-2008 годах занимал должность заместителя председателя Совета Республики третьего созыва.

Доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист Беларуси Александр Абрамович - автор работ по проблемам государственного строительства и законодательства, взаимоотношений центральных и местных органов управления.-0-