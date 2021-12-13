Церемония прощания с Михаилом Финбергом проходит в Белгосфилармонии

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаилом Финбергом проходит сегодня в Белорусской государственной филармонии. Проститься с народным артистом пришли его родные, близкие, коллеги, многие деятели культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"На душе тревога от такой утраты. Большой человек, профессионал, патриот нашей страны, - сказал заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. - Он всегда очень эмоционально переживал за то, что происходит в стране, в культуре. Отдавал всего себя любимому делу. Это настоящий маэстро Беларуси. И сегодня, конечно же, больно думать о том, что такие люди покидают нас, но Михаил Яковлевич оставил за собой большую плеяду учеников, и есть на кого ровняться, кем гордиться. Для страны это большая утрата".

О смерти Михаила Финберга стало известно 11 декабря. Он скончался на 75 году жизни. Похоронят маэстро на центральной аллее Восточного кладбища.-0-