Церемония вручения "Молодежной премии - 2019" состоится Минске

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена обладателей наград "МП | Молодежная премия - 2019" назовут сегодня во время первой церемонии вручения статуэток нового всебелорусского проекта, сообщила корреспонденту БЕЛТА его координатор Наталья Столпинская.

"Молодежный ивент пройдет в концертном зале Prime Hall в Минске и объединит молодых белорусов - артистов, музыкантов, хореографов, дизайнеров, представителей IT и бьюти-сферы, виртуозов экстремальных видов спорта, юмористов, которые ярко заявили о себе в уходящем году. Заявку на участие в проекте мог подать любой молодой человек через одноименную проекту группу "ВКонтакте". На соискание премии было прислано 150 заявок", - рассказала Наталья Столпинская.

Статуэтки премии будут вручены за лучшие нестандартные дизайнерские решения и продвижение бренда в сфере моды для молодого поколения белорусов, за самое продуктивное событие года в сфере IT-образования, за главное достижение Беларуси в сфере экстремальных и уличных видов спорта, за лучшую реализацию SMM-стратегий на пространстве Байнета и выявление действенных методик работы с молодежью.

Кроме того, лучших наградят в номинациях: менеджмент и развитие танцевального искусства в молодежной среде, самый громкий проект среди лучших квизов Беларуси, музыкальный прорыв в рок-индустрии Беларуси и покорении мировых высот, самое топовое шоу на YouTube, самый яркий старт в деле продвижения идей экологической безопасности, а также новое имя белорусского юмора в международном сообществе КВН, самый яркий старт года в области продвижения современной музыки, главный белорусский хит 2019 года.

"Вручение всебелорусской "МП | Молодежной премии - 2019" - событие неординарное. Мы постарались сделать первую церемонию яркой и запоминающейся не только для тех, кто станет обладателем статуэток, но и зрителей, которых, планируем, будет не менее тысячи, причем из всех регионов страны. Гостей праздника ожидают сюрпризы, живые выступления популярных диджеев, модные перформансы, яркая хореография, премьеры песен, много юмора и незабываемые встречи с командой КВН "Доктор Хаус", дуэтом "Кирилл и Гриша", белорусским модником Игорем Плетневым, командой DRIADA от школы танца BIZON. Своим творчеством порадуют зрителей молодые исполнители: Ален Хит, Мишель Соул, Мэвл (Владислав Самохвалов) и многие другие", - отметила координатор проекта.

Каждый желающий сможет сделать фото на память в стильных 3D-фотолокациях и даже "Селфи 360", а также поучаствовать в розыгрышах подарков от партнеров проекта, а после окончания вручения первой молодежной премии гостей ожидает афтерпати. Организаторы одного из главных молодежных событий года - Slizunova Production и Белорусский республиканский союз молодежи - предложили гостям участникам и гостям праздничного мероприятия придерживаться дресс-кода A5 и А5с (after five, after five casual). Генеральный партнер проекта - ОАО "Белинвестбанк".-0-