Церемония вручения "Молодежной премии - 2019" состоится Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 декабря 2019
Минск Облачно с прояснениями +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:53 Лучших знатоков ПДД среди студентов определят на олимпиаде в Гомеле Регионы
09:52 "Белавиа" пополнила флот новым Embraer-195 Экономика
09:51 Беларусь подписала с Банком развития Китая соглашение о кредите на 3,5 млрд юаней Экономика
09:34 Белорусский лыжник Михаил Семенов занял 40-е место на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе Спорт
09:28 Нацбанк в 2020 году выпустит 13 новых памятных монет Экономика
09:16 Прокуроры выявили нарушения в разведении и восстановлении леса в Брестской области Происшествия
09:13 Почти 50 тыс. человек остались без электричества в Ингушетии из-за аварии на сетях В мире
09:00 "Сидней Люкс": жилье чемпионского уровня! Общество
08:52 В Быховском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
08:43 В Индии более 50 человек получили ранения во время массовых протестов В мире
08:21 Почти 40 человек пострадали от землетрясения на Филиппинах В мире
08:05 Студенты БГМУ разработали приложение - помощник врача при чрезвычайной ситуации Технологии
08:00 Картина выходных: присяга новобранцев, победы хоккеистов и Минск в новогодних огнях Общество
07:30 Церемония вручения "Молодежной премии - 2019" состоится Минске Общество
00:59 В Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус В мире
15.12.19
15.12.19 23:32 В Пензе столкнулись пять автомобилей – погиб ребенок В мире
15.12.19 22:59 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не удержали победу над польским клубом "Зелена Гура" Спорт
15.12.19 22:30 Умер бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев В мире
15.12.19 21:56 Хоккеисты сборной Беларуси победили датчан в заключительной встрече молодежного ЧМ в Минске Спорт
15.12.19 21:49 Боковой маневр стал причиной ДТП - автомобиль занесло Происшествия
15.12.19 21:20 Самолет из Гонконга готовится к посадке в Шереметьево с превышением посадочной массы В мире
15.12.19 20:24 Волейболисты "Шахтера" вышли в "Финал четырех" Кубка Беларуси Спорт
15.12.19 20:07 Международный инвестор заинтересован в покупке Красносельского цементного завода - ЕБРР Экономика
15.12.19 19:59 ЕБРР может профинансировать реконструкцию мостов в регионах Беларуси Экономика
15.12.19 19:33 В Бангладеш произошел пожар на фабрике вентиляторов - десять человек погибли В мире
15.12.19 18:43 Самолет упал на загруженную трассу В мире
15.12.19 18:13 Хоккеисты Латвии выиграли серебро минского ЧМ в первом дивизионе Спорт
15.12.19 17:58 Сборная Беларуси заняла 7-е место в мужской эстафете на этапе КМ в Хохфильцене Спорт
15.12.19 17:48 Гандболистки Нидерландов впервые стали чемпионками мира Спорт
15.12.19 17:18 Из двух тысяч бутылок - скамейка: инженеры из Минска внедряют необычный способ утилизации пластика Технологии
Все новости
Все новости
Общество
16 декабря 2019, 07:30

Церемония вручения "Молодежной премии - 2019" состоится Минске

Фото БРСМ
Фото БРСМ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена обладателей наград "МП | Молодежная премия - 2019" назовут сегодня во время первой церемонии вручения статуэток нового всебелорусского проекта, сообщила корреспонденту БЕЛТА его координатор Наталья Столпинская.

"Молодежный ивент пройдет в концертном зале Prime Hall в Минске и объединит молодых белорусов - артистов, музыкантов, хореографов, дизайнеров, представителей IT и бьюти-сферы, виртуозов экстремальных видов спорта, юмористов, которые ярко заявили о себе в уходящем году. Заявку на участие в проекте мог подать любой молодой человек через одноименную проекту группу "ВКонтакте". На соискание премии было прислано 150 заявок", - рассказала Наталья Столпинская.

Статуэтки премии будут вручены за лучшие нестандартные дизайнерские решения и продвижение бренда в сфере моды для молодого поколения белорусов, за самое продуктивное событие года в сфере IT-образования, за главное достижение Беларуси в сфере экстремальных и уличных видов спорта, за лучшую реализацию SMM-стратегий на пространстве Байнета и выявление действенных методик работы с молодежью.

Кроме того, лучших наградят в номинациях: менеджмент и развитие танцевального искусства в молодежной среде, самый громкий проект среди лучших квизов Беларуси, музыкальный прорыв в рок-индустрии Беларуси и покорении мировых высот, самое топовое шоу на YouTube, самый яркий старт в деле продвижения идей экологической безопасности, а также новое имя белорусского юмора в международном сообществе КВН, самый яркий старт года в области продвижения современной музыки, главный белорусский хит 2019 года.

"Вручение всебелорусской "МП | Молодежной премии - 2019" - событие неординарное. Мы постарались сделать первую церемонию яркой и запоминающейся не только для тех, кто станет обладателем статуэток, но и зрителей, которых, планируем, будет не менее тысячи, причем из всех регионов страны. Гостей праздника ожидают сюрпризы, живые выступления популярных диджеев, модные перформансы, яркая хореография, премьеры песен, много юмора и незабываемые встречи с командой КВН "Доктор Хаус", дуэтом "Кирилл и Гриша", белорусским модником Игорем Плетневым, командой DRIADA от школы танца BIZON. Своим творчеством порадуют зрителей молодые исполнители: Ален Хит, Мишель Соул, Мэвл (Владислав Самохвалов) и многие другие", - отметила координатор проекта.

Каждый желающий сможет сделать фото на память в стильных 3D-фотолокациях и даже "Селфи 360", а также поучаствовать в розыгрышах подарков от партнеров проекта, а после окончания вручения первой молодежной премии гостей ожидает афтерпати. Организаторы одного из главных молодежных событий года - Slizunova Production и Белорусский республиканский союз молодежи - предложили гостям участникам и гостям праздничного мероприятия придерживаться дресс-кода A5 и А5с (after five, after five casual). Генеральный партнер проекта - ОАО "Белинвестбанк".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс молодежь
Новости рубрики Общество
"Сидней Люкс": жилье чемпионского уровня!
Картина выходных: присяга новобранцев, победы хоккеистов и Минск в новогодних огнях
Фото из архива До +8°С ожидается в Беларуси 16 декабря
Фото Belarushockey Умер один из лучших в истории Беларуси хоккеистов
Фото из архива Законопроект о донорстве крови могут внести в парламент в 2020 году - Макарина-Кибак
Фото из архива БЖД с 15 декабря расширяет маршрутную сеть со странами Западной Европы
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о важнейшей задаче белорусской медицины, зарплатах, жилье и кадрах
ЕБРР может профинансировать реконструкцию мостов в регионах Беларуси
Хоккеисты Австрии стали победителями молодежного ЧМ в Минске
"Сидней Люкс": жилье чемпионского уровня!
Топ-новости
Картина выходных: присяга новобранцев, победы хоккеистов и Минск в новогодних огнях
Беларусь подписала с Банком развития Китая соглашение о кредите на 3,5 млрд юаней
Студенты БГМУ разработали приложение - помощник врача при чрезвычайной ситуации
На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни
Церемония вручения "Молодежной премии - 2019" состоится Минске
Хоккеисты сборной Беларуси победили датчан в заключительной встрече молодежного ЧМ в Минске
Нацбанк в 2020 году выпустит 13 новых памятных монет
Из двух тысяч бутылок - скамейка: инженеры из Минска внедряют необычный способ утилизации пластика
Законопроект о донорстве крови могут внести в парламент в 2020 году - Макарина-Кибак
Международный инвестор заинтересован в покупке Красносельского цементного завода - ЕБРР
Более 1,5 тыс. единиц городского транспорта закупят в Минске к 2022 году
Около Br60 тыс. собрал благотворительный телемарафон "Согреем детские сердца"
Хоккеисты сборной Беларуси выиграли Турнир шести наций в Будапеште
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск засиял новогодними огнями
Умер один из лучших в истории Беларуси хоккеистов
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.