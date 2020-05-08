Церемония закладки капсул с землей из мест воинской славы проходит у храма-памятника в честь Всех Святых в Минске

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, началась в Минске у храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, передает корреспондент БЕЛТА.

Рядом с храмом приземлился вертолет, на борту которого находятся капсулы с землей из областных центров, Минской области и города-героя Минска. В сопровождении роты почетного караула их доставят ко входу в храм, куда должен вскоре прибыть Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ожидается, что глава государства проследует в большой зал крипты храма, где примет участие в закладке капсул и зажжет свечу в память о павших воинах и невинных жертвах Великой Отечественной войны. На церемонию приглашены также высшие должностные лица, руководители общественных объединений (БРСМ, Белорусского общественного объединения ветеранов, Федерации профсоюзов Беларуси), дипломаты, представители регионов.

Ранее в крипту храма-памятника были доставлены капсулы с землей, собранной в местах воинской славы районов Беларуси, городов-героев России и Украины, Австрии, Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Молдовы, Латвии, Румынии, Венгрии, Эстонии.

Торжественная церемония является кульминацией патриотического проекта "Во славу общей Победы!", начало которого Президент объявил во время выступления 9 мая 2019 года на площади Победы в Минске. В течение года во всех регионах Беларуси проводились акции по закладке в капсулы земли с мест воинской славы. Они проходили в торжественной обстановке и с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей органов власти, трудовых коллективов, общественных организаций, священнослужителей, учащихся, военных. К проведению акции присоединились и зарубежные государства. В ниши крипты храма установлены капсулы с землей из городов-героев Волгограда, Керчи, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из государств, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

"Мы не ведем счет капсулам, мы ведем счет событиям, которые хранит в себе та или иная капсула, ведь это целый пласт исторического прошлого, - отмечал ранее в беседе с журналистами настоятель храма протоиерей Федор Повный. - Это новая формула памяти, которая нужна сегодня, чтобы объективно ответить будущим поколениям на вопросы, как и что происходило в нашей истории, ведь ветераны уходят".

В рамках акции "Во славу общей Победы!" в храме планируется открыть музей памяти, где можно будет узнать о крупнейших сражениях, в которых участвовали белорусы: от битвы на Немиге до войны в Афганистане. Экспозиция будет включать в себя подробную историю каждой из капсул, заложенных в крипте. Об этом расскажут фотографии, ценные исторические артефакты и находки, переданные в дар музею прихожанами храма.-0-