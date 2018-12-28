Цеслер выкрасил в "золото" календарь на 2019 год

Золотой кофе, золотые скрепки, золотой принтер… Своеобразный "золотой мир" бизнеса стал героем созданного художником Владимиром Цеслером календаря "Белкантон Групп".

Сфотографированные для календаря арт-объекты были покрашены в золотой цвет в мастерской известного белорусского кастомайзера мотоциклов Юрия Шифа. Процесс занял около недели. При этом использовалась специальная краска, которой красят элитные кастомайзинговые мотоциклы, существующие в единственном экземпляре. Съемку для календаря произвел фотограф Андрей Щукин.

"Над идеей мы работали вместе с владельцами "Белкантона". В названии компании и всех ее брендов присутствует слово "тон". В результате в честь 25-летия "Белкантона" мы покрыли привычные нам вещи благородным металлом, создав "золотой мир", - рассказывает Владимир Цеслер.

В самой компании подчеркивают: концепция календаря в том, что ее каждый клиент чрезвычайно дорог и достоин эталонных продуктов золотого уровня.

Сейчас созданные художником арт-обьекты находятся в музее "Белкантон Групп", а календари компания дарит своим друзьям и клиентам.