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Общество
01 ноября 2019, 14:06

Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ - Легкий

Павел Легкий
Павел Легкий

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель министра информации Павел Легкий на семинаре "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый замминистра отметил, что региональные СМИ постоянно развиваются, и, например, по сравнению с прошлым годом разница в качестве изданий очевидна. "Есть хорошие итоги, но это только часть пути. Большой отрезок еще предстоит пройти как в части бумажных версий, так и по присутствию в интернете. Цифровая трансформация СМИ - общая тема для всех, региональные в этом направлении не исключение", - сказал он.

Первый заместитель министра информации Павел Легкий и главный редактор газеты "Калинкавiцкiя навiны" Иван Гарист
Первый заместитель министра информации Павел Легкий и главный редактор газеты "Калинкавiцкiя навiны" Иван Гарист

Павел Легкий подчеркнул: то, что СМИ используют уникальный местный контент, занимают свою нишу, не дает им права расслабляться и думать, что ситуация законсервируется на годы вперед. "Мы сегодня видим, что падают тиражи печатных изданий, видим, как молодая часть нашего общества уходит в интернет, откуда черпает информацию. Сегодня как никогда остро стоит вопрос изучения своей читательской аудитории. Медиамаркетинг особенно актуален. Этим надо заниматься на научной основе", - убежден Павел Легкий. По его словам, важно не просто продвигать издание в интернете, но и уметь удержать аудиторию.

Заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Татьяна Кручко, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская, первый заместитель министра информации Павел Легкий, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, главный редактор газеты "Калинкавiцкiя навiны" Иван Гарист.
Заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Татьяна Кручко, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская, первый заместитель министра информации Павел Легкий, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, главный редактор газеты "Калинкавiцкiя навiны" Иван Гарист.

На том, что региональные издания должны четко видеть своего читателя и сосредоточиться на направлениях, которые приносят результат, сделала акцент и начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская. Она подчеркнула важность тесного взаимодействия местной вертикали и районных изданий, а также общественных организаций. По ее мнению, только в сотрудничестве можно снимать точки социального напряжения, конфликтные ситуации.

Владимир Привалов
Владимир Привалов

Выступая на пленарной части, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов рассказал, что издания Гомельского региона активно развиваются, внедряют прогрессивные технологии, укрепляется материально-техническая база редакций, совершенствуется контент. Как результат - за последний год более чем в полтора раза выросло суммарное количество подписчиков СМИ области в соцсетях.

Главный редактор газеты "Народны голас" Татьяна Петрухно и главный редактор газеты "Гомельская правда" Сергей Беспалый
Главный редактор газеты "Народны голас" Татьяна Петрухно и главный редактор газеты "Гомельская правда" Сергей Беспалый

Участниками сегодняшнего семинара в Гомеле стали около 100 человек - руководители государственных изданий Гомельской области, заместители председателей горрайисполкомов, курирующие вопросы социальной сферы, начальники управления и отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи, эксперты в сфере коммуникаций, представители факультета журналистики БГУ.

После пленарной части запланирована работа дискуссионной площадки "Новые медиаплатформы и технологии на службе государственных интересов". На встрече назвали победителей республиканского творческого конкурса "Пад знакам Года малой Радзімы".

Организаторами семинара выступили Министерство информации и Гомельский облисполком.-0-

Фото Сергея Холодилина

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