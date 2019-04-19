Цифровизация для Беларуси открывает колоссальные возможности - ректор ПолессГУ

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация для Беларуси открывает колоссальные возможности. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ректор Полесского государственного университета, доктор экономически наук, профессор Константин Шебеко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Вопрос цифровизации, считает профессор, и сложный, и простой одновременно. "Действительно, сегодня еще никто не понимает последствий технологических изменений, с которыми мы уже на "ты". Особенно, что касается искусственного интеллекта. Но это не первая технологическая революция, через которую мы и наши предки прошли и с которой сумели разобраться. Я даже больше скажу: цифровизация для Беларуси открывает колоссальное окно возможностей в силу наших особенностей - мышления, хорошего фундаментального образования, культуры. Учитывая все это, у меня нет никаких сомнений, что мы будем в числе мировых лидеров. Благодаря цифровизации в том числе мы сможем раз и навсегда расстаться с углеводородной проблемой", - сказал Константин Шебеко.

Он отметил глубокий анализ, который глава государства провел по всему спектру проблем. При этом ректор ПолессГУ выделил два принципиальных, на его взгляд, положения в Послании. Первое касается вызовов и угроз, с которыми Беларусь столкнулась на данном историческом этапе, - во внутренней и геополитике, экономике, социальном развитии. Второй момент - человеческий капитал, который позволит эти вызовы преодолеть. Речь идет об интеллектуальных ресурсах, волевых, культурных ценностях. По мнению ученого, ставку нужно делать на молодежь.

"Я знаю наше новое поколение, которое выросло в условиях независимости. Они не будут вторыми, не захотят отставать. Есть хорошая поговорка: Одесса не первый город, но и не второй. Вот и мы будем так с цифровизацией. Она станет драйвером и экономического роста, и формирования новой институциональной системы. Мы справимся с этим вызовом", - убежден собеседник.-0-