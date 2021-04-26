Цифровизация станет одной из приоритетных задач нотариусов во всем мире

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изучение и внедрение возможностей цифровизации объявлено одной из приоритетных задач Международного союза нотариата по развитию профессии нотариуса во всем мире. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Пандемия коронавируса оказалась серьезным экзаменом не только для системы здравоохранения, но и для многих других сфер, в том числе нотариата. Ограничения, введенные в разных странах, необходимость дистанцироваться и соблюдать другие предохранительные меры выявили накопившиеся проблемы, недоработки и вместе с тем открыли массу неиспользованных возможностей цифровизации.

Внедрению информационных технологий в профессию был посвящен очередной вебинар "Нотариус на расстоянии от сторон". Его участниками стали около 500 человек со всего мира. Нотариат Беларуси представили председатель БНП Наталья Борисенко и Мария Королева, нотариус Минского городского нотариального округа, делегат БНП в Комиссии по европейским делам Международного союза нотариата.

Во время онлайн-семинара практики и теоретики сошлись на том, что нотариусу нельзя оставаться в стороне от развития информационных технологий и потребностей общества, нужно проявлять гибкость, но и осторожность в применении цифровых средств. Каждый шаг должен быть взвешенным. В частности, озвучено общее мнение: какая бы цифровая идентификационная система ни применялась, она не может исключить прямую и личную проверки нотариусом личности обратившегося в соответствии с национальным нотариальным законодательством.

Также отмечено, что дистанционное исполнение не должно препятствовать нотариусу проводить надлежащими средствами проверку дееспособности и другие необходимые проверки по законодательству. Для дистанционного взаимодействия со сторонами может использоваться IT-платформа, которая должна обеспечивать конфиденциальность личных обменов, а также безопасное и понятное взаимодействие.

Киберпространство не имеет границ, поэтому следует учитывать: введение дистанционных аутентичных документов повлияет на правила, регулирующие территориальную компетенцию нотариусов, там, где такие правила существуют. Возможно, в случае обращения граждан по видео-конференц-связи потребуется рассмотреть новые связующие факторы, в том числе основанные на электронных технологиях, включая, например, место жительства или национальность заявителей, местоположение имущества, являющегося предметом договора.

В БНП также привели примеры, когда нотариусам удалось адекватно отреагировать на вызовы эпидемии. К примеру, нотариусы Франции в период чрезвычайного положения в стране получили возможность дистанционно заверять акты купли-продажи недвижимости. Физического присутствия сторон при составлении сделки не требуется, вполне достаточно виртуального. Вместо обычной подписи и нотариус, и продавец с покупателем ставят электронную подпись. А вся работа, включая сбор необходимой для составления договора информации, а также подтверждение личности и согласия сторон, осуществляется с помощью видеосвязи. Новые правила действовали до окончания чрезвычайного положения, однако востребованность в обществе заставила продлить их действие и далее работать над развитием новых удаленных сервисов нотариата.

Возможность дистанционного заверения также имеют нотариусы Эстонии и Латвии. Такая услуга доступна только гражданам этих стран, а для ее проведения необходимо наличие специальной ID-карты. Совсем скоро дистанционно услуги смогут оказываться нотариусами Литвы. Соответствующий законопроект одобрен правительством. Внедряют IT-платформы удаленной аутентификации и нотариусы Германии.-0-