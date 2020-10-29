Цифровизация ЖКХ и новые системы водоочистки - над чем работают белорусские ученые

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над созданием новых систем водоочистки и цифровизацией жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик во время II Международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый человек может ощутить появление новых технологий в сфере ЖКХ, потому что они напрямую улучшают нашу жизнь. Основные направления развития технологического развития - цифровизация, водообеспечение и водоочистка, переработка отходов. Большое значение имеют также вопросы энергетики, использования электричества. Развиваются умные системы оптимизации потребления энергии, идет строительство электродомов", - сказал Сергей Чижик.

По его словам, белорусские ученые сейчас работают над новыми системами водоочистки. При НАН Беларуси формируется предприятие - специальный центр, который объединит работу в этом направлении. "Что касается переработки отходов, сейчас есть разрозненные решения, но мы хотим объединить их в комплексы", - отметил первый заместитель председателя Президиума НАН.

II Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" проходит в Минске 29-30 октября. Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, оборудования, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли. Во время конференции работает выставка инновационных разработок для системы ЖКХ. Мероприятие организовано Национальной академией наук и Министерством жилищно-коммунального хозяйства.-0-