Цифровизацию образования обсудят 23 августа во время республиканского педагогического совета

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Республиканского педагогического совета 23 августа пройдет мероприятие "Цифровая трансформация системы образования: основные задачи и направления развития". Об этом БЕЛТА сообщили в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь.Мероприятие, проводимое при поддержке ОАЦ и Министерства образования, призвано стать эффективной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации системы образования и выработки стратегических решений в данной сфере. Участие в заседании примут представители государственных органов и организаций, занятых в области информационно-коммуникационных технологий, а также системы образования Беларуси со всех регионов страны.В рамках заседания будут освещаться вопросы защиты информации, применения электронной цифровой подписи в учреждениях образования, актуальных IT-решений в сфере освещаемой темы, а также другие вопросы по тематике площадки. В частности, будет презентован Единый информационно-образовательный ресурс, который создан в целях поддержки учащихся при организации удаленного обучения и вводится в промышленную эксплуатацию с 1 сентября 2021 года. Данный ресурс окажет помощь в изучении учебного материала по всем учебным дисциплинам."На мероприятии также обсудят вопросы законности применения отдельных иностранных IT-продуктов в образовании. Особенно это актуально для организации видео-конференц-связи, при проведении которой "гуляют" персональные данные наших граждан. При этом серверы таких продуктов расположены за пределами Республики Беларусь, что помимо нарушения законодательства создает дополнительные угрозы информационной безопасности", - отметили в ОАЦ.В этой связи отдельное внимание будет уделено освещению положений закона "О защите персональных данных", который вступает в силу с 15 ноября 2021 года.Также участники обсудят один из важнейших компонентов цифровизации сферы образования - создание республиканской информационной образовательной среды. Успешная и своевременная реализация данного проекта имеет огромное значение для последующего развития всей сферы образования Беларуси.-0-