Цифровое общество должно строиться с учетом людей с физическими ограничениями - МСЭ

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровое общество и экономика должны строиться с учетом людей с физическими ограничениями. Об этом сказала директор регионального отделения Международного союза электросвязи по СНГ Наталья Мочу сегодня на форуме "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Направление, по которому мы проводим сегодняшний форум, - развитие умных устойчивых городов. Мы говорим не только о городах, но и об умных деревнях, сообществе. О том, как объединить существующую структуру связи, цифровые услуги и интегрировать все это, дополнив соответствующими цифровыми навыками для населения. Последнее особенно важно потому, что наше проживание так будет наиболее комфортным, - сказала Наталья Мочу. - Мы также должны понимать, что создание всеобъемлющего цифрового общества и экономики должно строиться, не исключая людей, которые имеют физические ограничения. Социальная задача государства - им также уделить внимание".

Она отметила, что с Беларусью МСЭ много работает по всем ключевым направлениям. "COVID-19 нам не помеха. Форум проходит в гибридном формате - не только физическое присутствие участников, но также и онлайн-участие. На форуме зарегистрированы порядка 200 человек, - подчеркнула эксперт. - Мы надеемся видеть продолжение исследований и наработок, которые презентуются в рамках форума. В частности, в этом году мы будем реализовывать небольшой пилотный проект в Полоцке (как часть программы "Умный город") - "Умная школа" на базе гимназии №1. Надеемся, что этот проект станет технической моделью, которую можно будет масштабировать в других городах Беларуси. Реализация проекта начнется в апреле. Работа продлится примерно до сентября-октября. К концу годы мы надеемся, что сможем подвести итоги".

По словам Натальи Мочу, в Беларуси очень высокий уровень инфраструктурного развития. Один из самых высоких в регионе.

"Оптоволокно здесь доведено практически до каждого многоэтажного здания. Хороший уровень покрытия 4G. Поэтому это дает отличную техническую базу для того, чтобы наслаивать на существующую инфраструктуру всевозможное количество электронных платформ, цифровых услуг. Здесь остается только реализовывать эти цифровые услуги и научить с ними работать всех граждан", - пояснила экспекрт.

Умный устойчивый город - это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономическом, социальном, природоохранном, культурном аспектах.

Форум "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" проходит 16-18 марта в Минске. Организаторами выступают Международный союз электросвязи, ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси. В мероприятии принимают участие представители МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города представляют спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН, специалисты ведущих отечественных компаний.

В программе форума широкий спектр тематических докладов международных экспертов. Целями его проведения являются ознакомление специалистов Беларуси с новейшими мировыми достижениями в области умных устойчивых городов, реализуемых под эгидой МСЭ, рассмотрение предложений стран - участниц МСЭ в регионе по унификации подходов по построению и развитию умных устойчивых городов, а также определение области и порядка взаимодействия в данном направлении государственных и коммерческих структур.

Форум позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого понимания проблем умного города и путей их решения.

В рамках форума также состоится собрание региональной группы 20-й исследовательской комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.-0-