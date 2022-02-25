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25 февраля 2022, 16:38

Цифровое правительство и унификацию автогражданской ответственности обсудили союзные парламентарии

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту состоялось сегодня в Палате представителей Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

В работе приняли участие союзные парламентарии, представители Министерства финансов Беларуси, Центрального банка России, Белорусского бюро по транспортному страхованию, Российского союза автостраховщиков, а также эксперты в области законодательства и права. Российские парламентарии одновременно являются международными наблюдателями на референдуме

"Сегодня мы рассматриваем вопросы, связанные с изменениями в положение о комиссиях Парламентского собрания и регламент. Появятся дополнительные четыре комиссии, которые будут вовлечены в процесс реализации 28 союзных программ. Отдельное направление - вопросы, связанные с законотворчеством. В прошлом году было принято решение изменить регламент, наполнить деятельность постоянных комиссий дополнительными направлениями, к примеру, подготовка проектов модельных законодательных актов, которые также будут одним из составляющих правовой базы Союзного государства", - рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.

По словам председателя Комиссии Госдумы Федерального собрания РФ по регламенту и обеспечению деятельности Виктора Пинского, увеличение количества комиссий с 8 до 12 сделано для того, чтобы не было пересечения полномочий. "Поэтому сегодня мы на заседании будем принимать решение о том, чтобы распределить между комиссиями 28 союзных программ. Надеюсь на плодотворную работу", - сказал он.

Участники заседания обсуждали порядок совместной работы по подготовке модельного законодательного акта "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и меры по снижению в Беларуси минимального срока обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, до пяти дней.

Решение рассматриваемых вопросов направлено на совершенствование и унификацию порядка страхования автогражданской ответственности в Беларуси и России для обеспечения равных прав граждан и единых выгодных условий при осуществлении поездок по территории Союзного государства.

Ранее парламентарии выступили за унификацию процедуры ОСАГО для граждан СГ. В ходе 60-й сессии Парламентского собрания было поручено Комиссии по законодательству и регламенту организовать разработку соответствующего проекта модельного законодательного акта.

"Мы реагируем на запросы граждан Беларуси и России. Такая идея поступила в Парламентское собрание от группы граждан, которые достаточно часто перемещаются между странами Союзного государства. Это актуальный вопрос, особенно для тех, кто живет в приграничной территории, бизнеса, который работает в соседних регионах. Сегодня мы уже выходим на рассмотрение вопросов, связанных с модельным законом, который ляжет в основу создания единого полиса ОСАГО. Он даст возможность нашим людям спокойно путешествовать, совершать деловые поездки, не тратить на это дополнительные средства и быть гарантированно защищенными по данным вопросам в рамках страховых случаев", - пояснил председатель Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания, заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Кроме того, в повестке - предложения по разработке проектов модельных законодательных актов об электронном (цифровом) правительстве и о едином научно-технологическом, инновационном и образовательном пространстве. "Вопросы, касающиеся тотальной цифровизации, проникают во все сферы правоотношений и на сегодня выходят на первый план в работе всех, в том числе и межгосударственных структур. Предложения, которые поступили в части разработки модельного законодательства о функционировании и создании электронного правительства, как раз в русле изменений и современных подходов. Глобальный вопрос - создание органа, который будет курировать эту сферу деятельности. Более узкие - вплоть до того, как будут идентифицироваться участники, которые будут вступать в правоотношения, каким образом будет осуществляться защита персональных данных для обеспечения кибербезопасности", - обратила внимание председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

По ее словам, защита персональных данных находится в фокусе внимания Беларуси и в проекте Основного закона, который вынесен на референдум. "Одна из предложенных новелл говорит о том, что государство создает условия для защиты персональных данных личности и общества при их использовании. Комплексный подход, который предполагается для рассмотрения сегодня в части создания и функционирования электронного правительства, будет соответствовать последним посылам, которые ставятся как цели и задачи развития нашего государства, в том числе в рамках союзных программ", - уверена председатель комиссии.-0-

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