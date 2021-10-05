Цифровой двойник Речицкого месторождения создают в "Белоруснефти"

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нефтегазодобывающее управление "Речицанефть" приступило к активной реализации инновационного проекта "Цифровое месторождение". Об этом журналистам рассказал начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица, сообщает БЕЛТА.

"Цифровой апгрейд добычи нефти стартовал в 2020 году. Начали с создания центра интегрированных операций и провели аудит действующей инженерно-интеллектуальной инфраструктуры. Проанализировав все возможности, разработали план, в определенном смысле дорожную карту по дальнейшей реализации проекта", - рассказал Сергей Ласица

К сентябрю центр оснастили современными видеостенами, на которых отображается актуальная информации с объектов. "Для специалистов это современный инструмент контроля, наблюдения за техпроцессами в онлайн-режиме. Видеостены - система из бесшовных видеопанелей, формирующих единый экран, на котором в многооконном режиме могут транслироваться большие объемы сведений из различных источников", - добавили на предприятии.

В центре непрерывно мониторят технологические процессы, актуализируют поступающую информацию. На экран выводят мнемосхемы объектов из разных систем, например графики основных параметров промысловой системы телеметрии, контроль работы фонда штанговых глубинных насосов и транспортной техники, анализ сигнализаций и событий всех объектов НГДУ "Речицанефть".

"По любому из объектов в онлайн-режиме можно просмотреть динамику изменения основных параметров, а также журналы событий и аварийных сообщений со всех объектов НГДУ "Речицанефть", площадок сбора и подготовки нефти. Онлайн-анализ позволяет максимально быстро реагировать на внештатные ситуации и оперативно принимать управленческие решения, позволяя минимизировать потери при добыче нефти", - пояснили в нефтегазодобывающем управлении.

По оценке специалистов, внедрение искусственного интеллекта позволит оптимизировать программу добычи и ремонтов, сократить простои оборудования, внеплановые ремонты, затраты на энергоресурсы и ремонты, оперативно управлять производственным процессом добычи, геологическими и технологическими активами.

Создание цифрового двойника Речицкого месторождения на основе интегрированной модели системы - наиболее важная часть проекта. Этот ресурс позволит оперативно рассчитывать изменения добычи жидкости, нефти и газа при смене параметров разработки и замене оборудования, более качественно проводить долгосрочное планирование и прогнозирование.

Сергей Ласица подчеркнул, что, по сути, это система для глубокой аналитики. "Впрочем, еще ни одна система не заменила людей. Вместе с тем этот проект не имеет сроков завершения. Система постоянно будет развиваться, дополняться новейшими программными продуктами и технологиями по мере их появления", - сказал он.

В перспективе внедрение интеллектуальных систем позволит оптимизировать производственные процессы. В итоге на предприятии планируют снизить себестоимость добычи нефти.-0-