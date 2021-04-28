Цифровые преобразования в Беларуси приобрели устойчивый и необратимый характер - Шульган

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси цифровые преобразования приобрели устойчивый и необратимый характер. Такое мнение высказал министр связи и информатизации Константин Шульган на открытии Международного форума #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня уже сделано немало для того, чтобы в нашей стране цифровые преобразования приобрели устойчивый и необратимый характер. Конечно, хотелось бы, в первую очередь, отметить то, что платформа электронного правительства у нас модернизирована и теперь обладает более широкими возможностями с точки зрения получения электронных услуг населением, бизнесом", - отметил министр.

Константин Шульган

Глава ведомства сообщил, что платформа электронного правительства будет и далее совершенствоваться, ведь это, по его мнению, универсальный механизм, который предоставит белорусам возможность "вступить в совершенно другую эру электронного общения между государством, человеком и бизнесом".

"В то же время я хотел бы отметить тот факт, что наша страна входит в число государств, которые уделяют этому большое внимание и находится на достаточно высоких позициях. Например, если говорить о готовности государства к электронному правительству, то мы входим в число 40 таких государств. Что касается развития электронных услуг, технологий, которые основываются на информационно-коммуникационных системах и сетях, то в этом плане наша страна находится на 32-м месте среди 200 государств. Это говорит о том, что у нас имеются и продолжают создаваться все необходимые для этого условия", - подчеркнул Константин Шульган.

Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) - это уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействий на всех уровнях в цифровую плоскость.

Основные задачи форума - презентация достижений в области электронного правительства и проектов по реализации Государственной программы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы, демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций, привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами, пропаганда идей электронного правительства, развитие партнерства, повышение IT-грамотности общества.

Организаторы форума - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие проходит при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-

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