Цифру 75 из светящихся лампадок выложили активисты БРСМ во время акции "Гомель помнит!"

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цифру 75 из светящихся лампадок выложили активисты БРСМ в честь юбилейного Дня Победы во время акции "Гомель помнит!", передает корреспондент БЕЛТА.

Молодежная гражданско-патриотическая акция прошла на Аллее Героев, где увековечена память о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, имена которых тесно связаны с Гомелем.

С наступлением темноты парни и девушки зажгли около 700 лампадок как символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. Из них выложили большую святящуюся цифру 75. "Было очень душевно и трогательно. Эта акция призвана воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории, героическому прошлому своей страны, к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. Кому как не молодежи сохранять память об ушедших героях, проявлять заботу и уделять внимание ветеранам", - отметили в Гомельской городской организации БРСМ.

Как пояснили в горкоме, акция стала хорошей молодежной традицией в Гомеле. Проводится в шестой раз. Ежегодно накануне 9 Мая парни и девушки находят способ ярко и душевно показать, что "Гомель помнит!" о подвиге своих прародителей. Постоянно и место ее проведения - Аллея Героев. Ее открытие в 2014 году стало подарком гомельчанам ко Дню Независимости и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В сквере по ул.Советской воссоздан мемориальный комплекс. Вдоль центральной аллеи установлена 41 памятная стела. Здесь увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В их числе уроженцы города над Сожем, воины, принимавшее участие в освобождении города, а также те, кто проживал и работал здесь.-0-