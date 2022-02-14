ЦИК аккредитовал 101 международного наблюдателя для работы на референдуме

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно последним данным, комиссиями по референдуму уже аккредитованы 39 909 национальных наблюдателей. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Большинство наблюдателей (29 336) представляют общественные объединения: профессиональные союзы, входящие в ФПБ (8906), БРСМ (4674), "Белая Русь" (4628), Белорусский союз женщин (3903).

Политические партии на данный момент направили в комиссии по референдуму 1557 наблюдателей, большинство из них (989) от Коммунистической партии Беларуси.

Трудовые коллективы направили 3370 наблюдателей, граждане - 5646.

Направлять наблюдателей можно вплоть до конца дня 27 февраля.

Кроме того, Центральной комиссией аккредитован 101 международный наблюдатель. 92 представляют Миссию наблюдателей от СНГ, в том числе 14 направлены Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ, также 8 наблюдателей аккредитованы от Центральных избирательных комиссий Азербайджана, Армении, России, Таджикистана, 1 - от Шанхайской организации сотрудничества.

Процесс направления наблюдателей продолжается.-0-