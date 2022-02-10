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10 февраля 2022, 11:46

ЦИК для работы на референдуме уже аккредитовал 77 международных наблюдателей

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 10 февраля Центральная комиссия аккредитовала 77 международных наблюдателей. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Миссию наблюдателей от СНГ представляют 43, в том числе 14 направлены Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ, также по 2 наблюдателя аккредитовано от центральных избирательных комиссий Армении, России и Таджикистана.

Процесс направления наблюдателей продолжается.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

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