ЦИК назвал тройку лидеров среди регионов за два дня досрочного голосования

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская назвала тройку лидеров среди регионов за два дня досрочного голосования на референдуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"За два дня досрочного голосования в референдуме уже приняли участие 14,53% граждан, которые включены в списки участников референдума. В тройке лидеров - Гомельская область, где процент проголосовавших уже приближается к 20%, Могилевская и Брестская области", - рассказала Елена Балдовская.

По ее словам, голосование проходит в рабочем порядке. "Нам не поступают какие-то сигналы о конфликтных, неразрешимых ситуациях. Основной вопрос, который сейчас беспокоит население, - возможность проголосовать не по месту регистрации. Мы уже неоднократно разъясняли требования законодательства. Повторю: граждане включаются в списки исходя из их регистрации по месту жительства либо по месту пребывания. Возможность включения дополнительно в списки зависит от наличия документа, который подтверждает проживание гражданина на территории соответствующего участка для голосования. Если гражданин прописан, допустим, в одном районе города Минска, а желает проголосовать в другом районе по месту регистрации своего супруга, то в такой ситуации правовые основания для включения гражданина в дополнительный список отсутствуют", - уточнила секретарь ЦИК.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.-0-

Наблюдатель из Гомеля: Конституционный референдум - настоящая история, которую пишет народ Беларуси