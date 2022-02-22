ЦИК о досрочном голосовании на референдуме по Конституции

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит досрочное голосование на референдуме по Конституции, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информацию по количеству принявших участие в первом дне досрочного голосования мы будем иметь в конце дня. Открылись участки, где проводится досрочное голосование. На 217 участках, которые созданы в санаториях, профилакториях и других медицинских учреждениях, досрочное голосование не проводится. Мы их условно называем "закрытые участки" - сказал Игорь Карпенко. - Вчера все территориальные комиссии доложили о готовности участков для голосования. Везде есть соответствующие урны, есть кабины для голосования. Обеспечена безопасность. Все участки взяты под охрану органов внутренних дел в соответствии с постановлением ЦИК. Поэтому каких-то вопросов не возникает".

Глава ЦИК напомнил: "Для того чтобы прийти голосовать досрочно, не нужно делать каких-либо оправданий либо объяснять причины прихода на участок для голосования. Участки работают с 22 по 26 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день, 27 февраля, голосование будет проходить с 8.00 до 20.00".

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против". Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.

Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.-0-