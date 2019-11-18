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Общество
18 ноября 2019, 17:17

ЦИК об основных нарушениях нацнаблюдателей: запрещенная съемка, опросы избирателей, помехи комиссиям

Вадим Ипатов. Фото из архива
Вадим Ипатов. Фото из архива

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определенная часть национальных наблюдателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва допускала на избирательных участках большое количество нарушений. Чаще всего они несанкционированно вели фото- и видеосъемку, занимались опросами избирателей. Имело место и прямое вмешательство в работу избирательных комиссий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

Вадим Ипатов пояснил, что вопрос фото- и видеосъемки на участке для голосования в Избирательном кодексе не оговорен. Чтобы урегулировать этот момент и исключить возможные конфликты, ЦИК разработал для избиркомов методические рекомендации. Так, наблюдатель может сделать несколько фотоснимков в месте, которое ему определил председатель комиссии. Однако это требование некоторые наблюдатели игнорировали. "Вместо этого снимали все, в том числе на видео, и оперативно выкладывали в интернет", - констатировал зампредседателя ЦИК.

Некоторые наблюдатели, нарушая нормы ст. 13 Избирательного кодекса не находиться у столов выдачи бюллетеней, у кабин и ящиков для голосования, позволяли себе произвольно перемещаться по участку. "Причем в отдельных случаях с сопровождением избирателя и попытками опросить его насчет выбора, который он сделал", - подчеркнул Вадим Ипатов. Свидетельством своего же нарушения некоторые делились в соцсетях. "Между тем наблюдатель не должен вести никаких опросов в принципе. Его задача - мониторинг того, как идет голосование", - добавил он.

Что касается требований в части передвижения наблюдателей, то они продиктованы необходимостью соблюдения прав избирателей, в том числе на тайну голосования. Например, если снимать происходящее возле урны с близкого расстояния, то не исключено, что на видео можно будет рассмотреть, какие отметки сделаны в бюллетенях.

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Журналисты поинтересовались мнением главы государства касательно инцидентов, порой даже угроз и оскорблений в адрес работающих на избирательных участках.

Заместитель председателя Центризбиркома напомнил, что в ст.13 Избирательного кодекса четко прописано, какие права имеет наблюдатель и какие его действия выходят за рамки избирательного законодательства. В их числе создание препятствий для нормальной работы избирательной комиссий, вмешательство в их работу, нарушение тайны голосования, опросы избирателей.-0-

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Таким мнением поделился председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов и привел некоторые примеры, имевшие место во время электоральной кампании.

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Коледа: некоторые наблюдатели считают себя вправе учить избирательную комиссию проведению выборов</p><p>

В Брестской области за ходом голосования следили 5183 национальных наблюдателя - в среднем по пять на избирательном участке. В регионе также работали международные наблюдатели от миссий СНГ, ШОС, ОБСЕ, аккредитованные представители дипмиссий.

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Председатель окружной избирательной комиссии Витебского-Чкаловского избирательного округа №18 Светлана Дорощенко рассказала об инциденте на участке №51 в Витебске. Здесь лишили аккредитации за нетактичное поведение доверенное лицо одного из кандидатов.

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