ЦИК: попытки деструктивными объединениями сорвать референдум продолжаются

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки деструктивными объединениями сорвать референдум продолжаются. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

"Сегодня гражданам повсеместно начали приходить СМС-сообщения о переносе республиканского референдума. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов информирует, что данные сообщения являются фейком. Республиканский референдум пройдет в ранее установленные сроки - 27 февраля, участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00. Досрочное голосование начнется уже завтра - 22 февраля и пройдет до 26 февраля включительно. В дни досрочного голосования участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00", - говорится в сообщении.

ЦИК Беларуси напоминает о необходимости получать информацию из достоверных источников и призывает не поддаваться на провокации.-0-

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