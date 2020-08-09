ЦИК прокомментировал появившиеся в интернете призывы голосовать, не заходя в кабинки

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала в эфире ОНТ появившиеся в интернете призывы голосовать, не заходя в кабинки, сообщает БЕЛТА.

"Это решает, конечно, сам избиратель. Но призыв противоречит конституционному принципу, который гласит, что контроль за волеизъявлением избирателей не допускается во время голосования. Поэтому эти люди, которые призывают, хотят просто потом обвинить избирательные комиссии в том, что они не обеспечивали тайну волеизъявления и в связи с чем нужно выборы признать недействительными. Понимаете, все их технологии и секреты настолько видны и настолько грубы, что это просто читаемо абсолютно", - сказала Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК также разъяснила, что значит ее заявление о возможности введения на участках при большом скоплении людей пропускного режима. "Пропускной режим - это не значит по пропускам. Просто будет регулироваться количество избирателей, которые одновременно войдут в помещение. Если вы смотрите телерепортажи с участков за рубежом - там это активно применяется, - отметила она. - У нас же были призывы и бюллетени рвать и корежить. Было и такое. Потом все страшно возбудились, что кабинки открытые ввели. Значит, не удобно как-то рвать получится. Понимаете, когда под лозунгом демократии пытаются навязать нечто вредное, уродующее избирательную кампанию - просто стыдно за этих людей".-0-