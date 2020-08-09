ЦИК разъяснил алгоритм голосования избирателей не по месту регистрации

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов в эфире СТВ разъяснил алгоритм голосования избирателей не по месту регистрации, сообщает БЕЛТА.
"Если говорить о голосовании не по месту регистрации, то человек должен предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность своего нахождения в данном месте, - договор аренды квартиры, то, что он сейчас находится в командировке и проживает в гостинице. Параллельно поступают данные в ту избирательную комиссию, где человек зарегистрирован. Там, естественно, он из списков исключается и включается в список по месту его голосования", - сказал Вадим Ипатов.
По его словам, вопросы о правилах голосования не по месту регистрации и о том, по каким документам можно голосовать, избиратели задают наиболее часто. Особенно в основной день. "Эти два вопроса урегулированы соответствующими постановлениями Центризбиркома. Они есть на нашем сайте", - добавил зампредседателя ЦИК.-0-