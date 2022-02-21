ЦИК: сегодня бюллетени для голосования на референдуме поступят на участки

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня бюллетени для голосования на республиканском референдуме поступят на участки для голосования. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Каждый участник референдума увидит в бюллетене всего один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против". Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой.

Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.-0-