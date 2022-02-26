ЦИК: сегодня последний день досрочного голосования, участки работают до 19.00

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование проходит в спокойной обстановке, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"За 4 дня досрочного голосования явка составила 34,28%. Сегодня последний день досрочного голосования. Участки традиционно будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут открыты с 8.00 до 20.00", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, обстановка на участках спокойная. "За весь период поступило порядка 426 обращений. Ряд обращений связаны с составлением списков, их уточнением, а также порядком голосования. Из этих 426 обращений - 354 поступили непосредственно в Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдумов", - добавил глава ЦИК.-0-