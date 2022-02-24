ЦИК: за второй день прирост проголосовавших досрочно составил 8%

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская сегодня проголосовала досрочно, передает корреспондент БЕЛТА.

Секретарь ЦИК проголосовала на своем участке по месту жительства. "С учетом того, что Центральная комиссия будет работать в воскресенье, я воспользовалась своим правом принять участие в референдуме досрочно, - рассказала Елена Балдовская. - Институт досрочного голосования предусмотрен законодательством многих стран и Беларусь не исключение. Досрочное голосование существует для людей, которые в основной день голосования по той или иной причине не смогут прийти на свой участок. Это может быть командировка, допустим, или человек будет работать в основной день референдума. Поэтому для таких граждан предусмотрена возможность принять участие в референдуме досрочно".

Секретарь ЦИК напомнила, что за два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%. "За второй день голосования прирост проголосовавших составил 8%. Окончательно об активности населения нашей страны можно будет говорить по завершении референдума в его основной день ближе к ночи", - дополнила она.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.-0-