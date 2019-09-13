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Общество
13 сентября 2019, 21:09

Цикл лекций "Белстат объяснит" продолжит встреча на тему переписи населения

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Перепись населения-2019"
Медведева: Белстат по телефону переписи не проводит
Белстат: максимальная задача переписи - ее пройдет более 98% населения, свыше 25% - по интернету

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная публичная лекция цикла "Белстат объяснит" пройдет 24 сентября в Минске и будет посвящена теме предстоящей переписи населения, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

После летнего перерыва Белстат возвращается на лекционную площадку столичного Пресс-клуба. В этот раз заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская расскажет о том, как и зачем проводится перепись населения, как изменилось восприятие переписи людьми (речь пойдет и о сохранности персональных данных), какие решения принимаются на ее основе и как изменился процесс переписи в разных странах под воздействием новых технологий.

Все желающие смогут задать вопросы спикеру.

Проект стартовал 26 февраля, первая лекция была посвящена теме инфляции. Организаторы рассчитывают, что открытый формат позволит лучше узнать, чем занимается Белстат, как собираются статистические данные, как находить нужные и интерпретировать их, не делая ошибок.

Слушателями могут стать все желающие бесплатно, пройдя регистрацию. В целом лекции ориентированы на журналистов, которые пишут на тему экономики, научных сотрудников, студентов экономических специальностей и всех, кто интересуется экономикой Беларуси. Именно они в заранее проведенном опросе обозначили перечень интересующих тем: заработная плата, доходы населения, демография. Этот список может пополняться, поэтому у проекта нет срока окончания.

Беларусь готовится к масштабному мероприятию - переписи населения, которая пройдет с 4 по 30 октября под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее", и сейчас необходимо максимальное информирование общества обо всех нюансах. Как сообщалось, респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности. Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика.

Организаторами лекции выступают сообщество "Открытые данные", Национальный статистический комитет и Пресс-клуб.-0-

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