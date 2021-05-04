Цикл мероприятий ко Дню Победы пройдет в БГУ

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, пройдет в БГУ. Кульминационным мероприятием 6 мая станет торжественная акция "Мы - наследники победы", посвященная 76-летней годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Поприветствует ветеранов БГУ ректор Андрей Король. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Традиционно в этот день коллектив БГУ почтит память погибших на войне минутой молчания, а над внутренним двориком вуза пронесутся размеренные звуки метронома. Также состоится концерт с участием студентов университета, которые исполнят песни военных лет в сопровождении оркестра Минского городского управления МЧС. Завершится торжественная часть возложением цветов к памятнику студентам и преподавателям БГУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В этот же день, 6 мая, в лесопарковой зоне поселка Щомыслица состоится патриотический квест "Фронтовые письма". Командам-участникам предстоит пройти восемь пикетов и выполнить задания на время. Завершатся испытания угощением солдатской кашей и чаепитием. Также участникам предложат вспомнить тексты любимых военных песен и исполнить их под аккомпанемент гитары.

В день празднования Великой Победы 9 мая творческие коллективы БГУ выступят на открытых концертных площадках столицы. В парке им. М.Я. Павлова в рамках мероприятий Администрации Московского района Минска музыкальные номера представят вокальная студия вуза и народный хор сотрудников БГУ "Родница". С танцевальной программой на площади Победы выступит заслуженный любительский коллектив Беларуси ансамбль танца "Крыжачок".

В память о Великой Отечественной войне на протяжении мая на факультетах БГУ проходит ряд патриотических мероприятий. Состоялась традиционная Вахта памяти "15 дней до Великой Победы". Активисты БРСМ и курсанты военного факультета несли почетный караул у вузовского мемориала "Стела памяти". Также волонтеры БГУ поздравили ветеранов из числа сотрудников университета, передали им подарки и памятные сувениры.

В программу событий включены тематические акции, экскурсии, выставки, конкурсы, лекции, круглые столы, приуроченные к 76-й годовщине Победы. Ближайшей станет 5 мая научно-практическая студенческая конференция "Урок ценою судеб". Также продолжится серия экскурсий "Память живет в поколениях" по местам и мемориальным комплексам, связанным с историей ВОВ.

До войны в структуру БГУ входили 6 факультетов и 33 кафедры. Тогда в вузе насчитывалось 1400 студентов, 151 научный работник, 210 человек административно-технического персонала и 90 учебно-вспомогательного. Таким образом, общее количество составило 1851 человек. Только в первые дни войны около 450 студентов и преподавателей добровольцами ушли на фронт. Эвакуироваться успели только 620 человек. В городе остались преподаватели и студенты, большинство из которых стали активными участниками подпольного и партизанского движения. Из числа студентов и сотрудников БГУ - участников событий тех лет 12 присвоено звание Героев Советского Союза.

Сегодня в вузе осталось 12 ветеранов Великой Отечественной войны.-0-