Цикл семинаров о защите персональных данных пройдет в регионах

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр защиты персональных данных начинает цикл региональных семинаров по вопросам защиты персональных данных. Первый семинар пройдет в Могилеве 16 февраля, сообщила БЕЛТА заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью центра Ольга Шибко.

Семинар "Работа с персональными данными: системный подход" в Могилеве объединит специалистов областных, районных и городских исполнительных комитетов Могилевской области, в онлайн-формате присоединится 21 район области. Разработчики закона о защите персональных данных, сотрудники Национального центра расскажут о стандартах защиты персональных данных, правоотношениях, регулируемых законом, субъектах, на которых распространяется его действие, мерах по обеспечению защиты персональных данных. Отдельным блоком будут раскрыты вопросы обработки персональных данных в связи с трудовой деятельностью и представлен пошаговый алгоритм действий оператора (уполномоченного лица) для защиты обрабатываемых персональных данных. Эксперты также ответят на вопросы участников.

Аналогичные семинары пройдут во всех областях и столице.

Как отметила Ольга Шибко, государство уделяет значительное внимание повышению уровня защиты персональных данных белорусских граждан. В проекте изменений и дополнений в Конституцию, который будет вынесен на предстоящий референдум, вопросы защиты персональных данных также нашли отражение.

Национальный центр защиты персональных данных создан три месяца назад. Это уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, его деятельность направлена на решение двух ключевых задач: организацию защиты персональных данных и образовательного процесса в этой сфере. Одно из направлений деятельности - разъяснительная работа по вопросам применения законодательства о защите персональных данных. Центр взаимодействует с республиканскими и региональными средствами массовой информации, на постоянной основе проводит вебинары, семинары, иные мероприятия, реализует просветительские проекты. Например, в онлайн-марафоне по вопросам национального регулирования и организации работы по защите персональных данных приняли участие более 4,5 тыс. специалистов учреждений образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты со всех регионов страны.

Сегодня всем гражданам и юридическим лицам предоставлена возможность обратиться в центр. Обращения могут быть поданы в письменной, электронной форме. Каждую среду с 8.00 до 13.00 можно устно обратиться к руководству центра во время личного приема.-0-