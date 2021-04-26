Цикл тематических экскурсий по местам памяти стартует в БГУ

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл тематических экскурсий "Память живет в поколениях" стартует в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Патриотическая акция приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны и Году народного единства. Ее целью является воспитание патриотизма и гражданственности у молодежи, расширение знаний об истории страны.

Цикл включает шесть экскурсий по местам памяти и мемориальным комплексам "Тростенец", "Шталаг-342", "Хатынь" и "Дальва", "Минское гетто", "Поречье - деревня праведников народов мира", "Дрозды - Яма - Широкая - Масюковщина - Площадь Победы". В качестве экскурсоводов выступят преподаватели исторического факультета.

Программу откроет 27 апреля экскурсия "Тростенец - белорусский Аушвиц". Экскурсию проведет доцент кафедры источниковедения Кузьма Козак. Участники мероприятия познакомятся с историей создания мемориального комплекса, узнают истории из жизни узников лагеря смерти, возложат цветы и почтут память погибших у братской могилы.

Организатором патриотического мероприятия выступает исторический факультет БГУ.

Мемориальный комплекс "Тростенец" открыт в 2015 году на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего в годы ВОВ. Это место самого массового на территории Беларуси уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации, один из крупнейших в Европе концентрационных лагерей. Объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов; лагерь - рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска по Могилевскому шоссе; урочище Шашковка - место массового сожжения людей. Мемориальный комплекс находится на улице Селицкого в Минске.-0-