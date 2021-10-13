Цикл тематических мероприятий ко Дню матери подготовлен в БГУ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл тематических мероприятий ко Дню матери организован в БГУ. В нынешнем году программа посвящена также 100-летию университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Союз женщин БГУ для своих представительниц организует проекты "Рука, качающая колыбель, правит миром" и "Каждая мама - ангел-хранитель". В их рамках состоится награждение членов объединения и чествование многодетных матерей.

На факультете журналистики БГУ проходит акция "Поздравим наших мам вместе". На третьем этаже корпуса расположен макет дерева, на котором студенты могут поместить фотографии своих мам или бабушек, а взамен получить открытку или сладкий презент. В честь праздника на первом этаже факультета географии и геоинформатики установлена специальная коробка для писем и открыток мамам. "Этот конвертик искренности дойдет до адресата", - уверяют организаторы акции. Студенты сами отнесут все конверты с посланиями на почту.

Первичная профсоюзная организация студентов БГУ 14 октября предлагает всем желающим принять участие в традиционной акции ко Дню матери. В холле первого этажа Главного корпуса с 12.30 до 14.00 будет оборудована интерактивная зона с тематической музыкой и трогательными видеороликами. Планируется проведение мастер-класса по изготовлению поздравительных открыток.

Активисты центра волонтерской деятельности БГУ также не останутся в стороне и посетят социальный центр "Счастливый малыш" в детской деревне в Боровлянах. Здесь студенты проведут для воспитанников центра мастер-класс по изготовлению открыток.

Кроме того, сейчас в БГУ проходит "Месяц семьи". Одна из его недель посвящена мамам, в рамках которой психологическая служба организует ряд тематических мероприятий. Среди них фотовыставка "Образ матери в искусстве", видеоподкаст "Детско-родительские отношения. Как найти общий язык с родителями?", акция "Моя мама лучшая…".-0-