25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Ларс" принесет в Беларусь метели и порывистый ветер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На предстоящей неделе ожидается крайне неустойчивая погода. Во вторник, 26 января, через территорию Беларуси будет смещаться южный циклон "Ларс", который обусловит сложные погодные условия. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью по западу, утром и днем на большей части страны ожидаются сильные осадки, метель. Наиболее существенный прирост снежного покрова (до 15-20 см) во вторник ожидается по западу Беларуси", - рассказали в Белгидромете.

Ночью и утром 26 января в отдельных районах прогнозируется туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах страны будет усиливаться ветер порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по югу местами - до 21-23 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4 градусов.

В среду, 27 января, сохранятся сложные погодные условия. На большей части Беларуси ожидается снег, мокрый снег, ночью местами - сильный снег, метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью и утром во многих районах страны будет усиливаться ветер порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах - до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

В четверг, 28 января, ночью местами, днем на большей части страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

В пятницу, 29 января, временами будет идти снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10. Днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-

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