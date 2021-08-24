ЦТ доказало свою эффективность и должно быть сохранено - Карпенко

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование должно быть сохранено, так как доказало свою эффективность и положительно воспринимается обществом, заявил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Выполняя поручение Президента о необходимости за тестами видеть абитуриента, а также обеспечивать кадрами прежде всего национальную экономику, уменьшать отток молодежи на обучение за рубеж, предлагаем существенно расширить возможности целевой подготовки специалистов как формы государственного заказа. Для этого в проекте Кодекса об образовании уже предусмотрено снятие территориальных ограничений на местонахождение заказчика целевой подготовки", - рассказал Игорь Карпенко.
Для отбора наиболее подготовленных абитуриентов предлагается проводить внутриуниверситетские олимпиады в ведущих университетах, победители которых будут также поступать на льготных условиях. Это предложение поддерживают более 80% опрошенных учителей, учеников и родителей. "Подобные подходы необходимо распространить и на успешно завершивших обучение в Национальном детском технопарке, получивших рекомендацию наблюдательного совета этого учреждения, - дополнил Игорь Карпенко. - Предлагается проводить зачисление в учреждения среднего специального образования по результатам конкурса среднего балла документа об образовании без проведения централизованного тестирования".
Все эти предложения закреплены в проекте указа Президента, касающемся правил поступления в вузы и ссузы. "Документ подготовлен и в случае поддержки изложенных подходов в кратчайшие сроки будет доработан и внесен на рассмотрение главы государства", - констатировал министр.-0-
"Выполняя поручение Президента о необходимости за тестами видеть абитуриента, а также обеспечивать кадрами прежде всего национальную экономику, уменьшать отток молодежи на обучение за рубеж, предлагаем существенно расширить возможности целевой подготовки специалистов как формы государственного заказа. Для этого в проекте Кодекса об образовании уже предусмотрено снятие территориальных ограничений на местонахождение заказчика целевой подготовки", - рассказал Игорь Карпенко.
Планируется проведение в вузах внутреннего вступительного испытания по профильному предмету при отборе на целевую подготовку, а также на ряд отдельных специальностей с учетом среднего балла аттестата и обязательного наличия рекомендации педагогического совета учреждения образования или трудового коллектива.
"При этом сохранятся традиционные внутренние вступительные испытания на творческие специальности, сельскохозяйственные, физкультуры и спорта и иные, а также на сокращенную форму обучения для выпускников колледжей. Планируем предоставление льгот при поступлении в вузы как победителям, так и участникам заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам", - отметил министр.
Для отбора наиболее подготовленных абитуриентов предлагается проводить внутриуниверситетские олимпиады в ведущих университетах, победители которых будут также поступать на льготных условиях. Это предложение поддерживают более 80% опрошенных учителей, учеников и родителей. "Подобные подходы необходимо распространить и на успешно завершивших обучение в Национальном детском технопарке, получивших рекомендацию наблюдательного совета этого учреждения, - дополнил Игорь Карпенко. - Предлагается проводить зачисление в учреждения среднего специального образования по результатам конкурса среднего балла документа об образовании без проведения централизованного тестирования".
Все эти предложения закреплены в проекте указа Президента, касающемся правил поступления в вузы и ссузы. "Документ подготовлен и в случае поддержки изложенных подходов в кратчайшие сроки будет доработан и внесен на рассмотрение главы государства", - констатировал министр.-0-
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