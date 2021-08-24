ЦТ доказало свою эффективность и должно быть сохранено - Карпенко

Планируется проведение в вузах внутреннего вступительного испытания по профильному предмету при отборе на целевую подготовку, а также на ряд отдельных специальностей с учетом среднего балла аттестата и обязательного наличия рекомендации педагогического совета учреждения образования или трудового коллектива.







"При этом сохранятся традиционные внутренние вступительные испытания на творческие специальности, сельскохозяйственные, физкультуры и спорта и иные, а также на сокращенную форму обучения для выпускников колледжей. Планируем предоставление льгот при поступлении в вузы как победителям, так и участникам заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам", - отметил министр.





























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