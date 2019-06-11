ЦТ по белорусскому языку прошло без нарушений - РИКЗ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Абитуриенты не допускали нарушений, из-за которых удаляют из аудитории. Так, нельзя приносить с собой телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Кроме того, во время экзамена запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий. По медицинским показаниям тестирование не прошли четыре человека.

На ЦТ по белорусскому языку зарегистрировались более 22 тыс. человек. Следующее ЦТ, по русскому, абитуриентам предстоит 13 июня. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.-0-