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26 июня 2021, 09:06

ЦТ по биологии планируют пройти более 20,1 тыс. абитуриентов

Фото из архива
Фото из архива
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по биологии планируют сегодня пройти более 20,1 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

ЦТ традиционно начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременно прибывать к пунктам централизованного тестирования - не позднее получаса до начала испытания. Это позволит без спешки пройти регистрацию. Нужно иметь при себе пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить с собой мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения заданий. За нарушение абитуриент будет удален из аудитории и не сможет в этом году сдать ЦТ по предмету даже в резервный день.

Следующее ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-

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