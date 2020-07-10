ЦТ по физике прошло без нарушений

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Сдавать испытание планировали около 20 тыс. человек. "Не явились около 6% из зарегистрированных абитуриентов. Не прошел по медпоказаниям один человек. Удаленных за нарушения нет", - рассказал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, что в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на ЦТ по химии и физике можно было взять с собой калькулятор, имеющий исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. Он должен выполнять только основные арифметические действия. Во время тестирования также запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения заданий. Естественно, абитуриент может быть удален из аудитории и за использование шпаргалок. В таком случае пройти испытание по предмету он сможет только в следующем году.

Следующее ЦТ - по истории Беларуси - пройдет 12 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-