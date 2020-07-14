ЦТ по географии пройдет сегодня в Беларуси

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. Сдавать его планируют около 1,2 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Испытание начнется в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала ЦТ. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

При обнаружении во время ЦТ мобильного телефона или других передающих, принимающих и хранящих информацию устройств абитуриент будет вынужден покинуть аудиторию. Он также лишится возможности сдавать ЦТ, если станет меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Пересдать тестирование по предмету можно будет лишь в следующем учебном году.

Тот, кто не попадет на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно будет пройти перерегистрацию. Она началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Следующее ЦТ - по всемирной истории (новейшее время) - пройдет 16 июля. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-

На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов ЦТ по биологии проходило 4 июля. Сдавать его планировали более 20,8 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных не явились 6,7% абитуриентов.

На ЦТ по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов Результаты ЦТ по математике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов набрали 30 человек", - рассказал Юрий Миксюк. В 2019-м максимальный балл набрал 101 абитуриент.