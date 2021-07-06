ЦТ по географии пройдет сегодня в Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по географии. Сдавать его планируют более 1 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Испытание традиционно начнется в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее, чем за полчаса до начала ЦТ. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

При обнаружении во время ЦТ мобильного телефона или других передающих, принимающих и хранящих информацию устройств абитуриент будет вынужден покинуть аудиторию. Он также лишится возможности сдавать ЦТ, если станет меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Пересдать тестирование по предмету можно будет лишь в следующем учебном году.

Тот, кто не попадет на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно будет пройти перерегистрацию. Она началась 2 июля и завершится 9 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение.

Следующее ЦТ - по всемирной истории (новейшее время) - пройдет 8 июля. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-